On a jasé avec Nancy, la star de La Commère magasin général sur TikTok

Vous scrollez TikTok et une soudaine envie de manger des bonbons vous prend? C’est probablement à cause des vidéos de La Commère magasin général, une petite chaîne de boutiques qui se spécialise notamment dans les snacks importés et qui rallie plus d’une centaine de milliers d’adeptes sur les réseaux sociaux.

La popularité de La Commère n’est plus à prouver: l’entreprise a accumulé plus de 98 000 abonnés sur TikTok en moins de deux ans, qui s’ajoutent aux 33 000 personnes qui les suivent sur Facebook et Instagram. À titre de comparaison, la STM – dont le compte est considéré comme un véritable succès sur la plateforme – en détient un peu plus de la moitié (54 400).

Dans ses vidéos «toujours courtes et qui vont droit au but», on voit Nancy Godbout, l’une des stars de la chaîne et propriétaire de La Commère magasin général, et ses employés tester des bonbons, faire des unboxing ou encore empaqueter des commandes reçues en ligne. On a aussi pu suivre ses aventures à l’exposition Sweets & Snacks à Chicago, où elle a goûté à toutes sortes de produits qui ne sont pas encore en vente avec son acolyte Jonathan en mode vlog.

Qu’est-ce qui explique que l’entreprise, qui a pignon sur rue à Chicoutimi et à Québec, attire autant d’abonnés et récolte en moyenne 40 000 vues sur ses vidéos? Pour Nancy Godbout, le secret, c’est d’être authentique.

«Je ne me prends pas pour quelqu’un d’autre. Si vous me croisez dans la rue, je suis la même personne que dans mes vidéos, mais peut-être un peu moins énervée», explique-t-elle en entrevue à 24 heures.

Et on peut difficilement lui reprocher. Ses vidéos qui cumulent le plus de vues sont celles qui sont improvisées, «faites sur le fly», affirme l’entrepreneure de 29 ans. Pas question de recommencer si une faute se glisse ou si elle trébuche sur un mot. «Si les gens veulent des vidéos toutes écrites, parfaitement parlées avec un français impeccable, ils vont écouter la télévision.»

La nostalgie à l’honneur

Nancy Godbout a eu l’idée de La Commère magasin général lors d’une marche qu’elle a faite sur une rue pittoresque de Baie-Saint-Paul. Elle a été charmée par les boutiques vintage qui exsudent la nostalgie.

C’est cette ambiance que l’entrepreneure a réussi à recréer dans ses boutiques de Chicoutimi et de Québec. La première, ouverte en juin 2019, est domicilée dans une vieille maison construite en 1910. Sur le perron, on retrouve des chaises berçantes, le set up parfait pour faire du commérage tout en chiquant une gomme Chiclets – comme dans le bon vieux temps.

D’un côté, on trouve des produits en grande partie d’artisans québécois – Nancy Godbout tenait à encourager les entreprises d’ici durant la pandémie – parfaits à offrir en cadeau, et de l’autre, tout plein de bonbons et de produits alimentaires importés qu’on ne retrouve à peu près nulle part ailleurs.

Photo tirée de la page Facebook de La Commère magasin général La boutique La Commère magasin général à Chicoutimi

Ce n’est d’ailleurs pas la variété qui manque: entre 2500 et 3000 – «même peut-être plus» – produits alimentaires inédits qui proviennent des quatre coins du monde se trouvent sur les tablettes de ses boutiques.

«Il y a un gros engouement parce que ce sont des produits qu’on ne retrouve pas facilement au Québec et que nous, les jeunes, on aime ça essayer des nouvelles choses. La génération de nos parents c’était plutôt steak, blé d’inde, patates», soutient Nancy Godbout.

Une croissance accélérée

La popularité de La Commère magasin général sur TikTok a grandement facilité la croissance de l’entreprise, affirme l’entrepreneure. «On dit que ça prend sept ans pour qu’une entreprise se fasse connaître dans sa région. Pour moi, ç’a pris deux ans et je suis connue partout au Québec!»

Si bien qu’elle n’a pas besoin de payer pour de la publicité, sauf durant le temps des Fêtes où elle s’offre une pub radio. Le trafic sur son site web provient en majeure partie de ses réseaux sociaux.

Même si elle décrit sa job principale comme «avoir du fun» sur TikTok, la création de contenu est réellement un emploi à temps plein, dit-elle. Il faut constamment produire du contenu; c’est le prix à payer pour bâtir une aussi grande communauté. «Mon téléphone, c’est ma vie. Il est toujours à côté de moi. Je filme tout ce qui se passe dans ma vie», souligne Nancy Godbout.

Malgré tout, l’entrepreneure ne compte pas arrêter de surfer sur cette vague de sitôt. Elle s’affaire d’ailleurs à trouver un local dans la région de Montréal pour y établir une troisième boutique. Elle compte également fonder sa propre marque de produits La Commère.

«J’ai une belle entreprise entre les mains et je veux vraiment l’exploiter», conclut-elle.

