Une maison boho digne de Pinterest, à vendre à Pointe-Saint-Charles pour 1 495 000$

Cette magnifique propriété boho à vendre dans le quartier Pointe-Saint-Charles a tout pour elle.

La maison construite en 1885 (!!!) a subi d’impressionnantes rénovations qui lui permet de profiter d'un look boho aux goûts du jour. Dès l'entrée, on se sent transporté dans un univers branché où tapis et bois sont rois.

À l'avant de la maison, une salle à manger accueillante donne le ton. En effet, le bois, l’osier, la céramique s’y côtoient afin d’offrir un design enveloppant et chaleureux.

Celle-ci mène à une belle cuisine avec un évier farmhouse, un mur de briques et des cabinets colorés. C'est à l'arrière de la maison que se cache une grande salle familiale idéale pour recevoir la famille et les amis en tout confort.

Digne des maisons centenaires, deux escaliers mènent au deuxième étage.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette maison!

Au total, la propriété possède trois chambres à coucher ainsi que deux salles de bain.

Mi-salon, mi-chambre à coucher, la suite parentale (accessible grâce à son propre escalier) plaira aux personnes désireux d'espace. Un balcon privé et un foyer au gaz consistent en la cerise sur le sundae.

De son côté, le sous-sol épate avec ses planchers de béton chauffés. Libre aux futurs propriétaires d'aménager cet espace selon leurs besoins.

À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’une grande cour et d'un patio digne de Pinterest. On peut facilement imaginer les BBQs et les longues soirées d'été qui s'étirent à cet endroit.

Ce sont Tyler Le Warne et David Popowich de Sutton Québec - Centre Ouest Inc. qui s'occupent de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 1 495 000$.

