4 choses à savoir sur le monastère du Bon-Pasteur, qui brûle depuis jeudi à Montréal

Le monastère du Bon-Pasteur, situé à l’angle des rues Sherbrooke et Saint-Dominique, brûle depuis plus 12 heures. Voici quatre choses à savoir sur l'immeuble historique de Montréal.

Bâti au 19e siècle

Le monastère du Bon-Pasteur, haut de trois étages, a été construit entre 1846 et 1893. Il a été initialement érigé pour accueillir les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d’Angers en France venues s’établir à Montréal.

Les soeurs s'étaient engagées à l'époque à prendre soin des jeunes filles délinquantes, pauvres, abandonnées ou inadaptées. Plus tard, l'immeuble a aussi accueilli l'Académie des demoiselles et une école de métiers.

Grande valeur patrimoniale

L’établissement présente un intérêt patrimonial, parce qu’il témoigne de l’action diversifiée de la communauté religieuse féminine de la province, indique le site du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ). Le bâtiment est propre à l’architecture française de l’époque.

Archives nationales à Québec (P547,S1,SS1,SSS1,D79,P63).

Il s’agit d’un des premiers édifices publics, avec l’Université McGill, à avoir été érigé sur la rue Sherbrooke. «Son emplacement témoigne ainsi de l’essor de la ville de Montréal au milieu du 19e siècle», souligne le MCCQ.

Le monastère a été classé immeuble patrimonial en 1979.

Reconverti dans les années 80

Laissé à l’abandon par les sœurs en 1979, l’immeuble a été acquis en 1984 par la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA).

PHOTO Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Le monastère a été reconverti en centre multiservice qui comprend notamment 37 logements pour personnes de 55 ans et plus, une coopérative d’habitation, des bureaux d’Héritage Montréal et une salle de concert.

Haut lieu culturel montréalais

Depuis qu’elle a été restaurée dans les années 80, la chapelle historique, conçue en 1878, est un lieu important de la scène culturelle montréalaise. Il s'agit d’une des salles de concert les plus prestigieuses de la métropole.

Selon le site web de la Ville de Montréal, des instruments de grande valeur se trouvent à l’intérieur de l’établissement, soit un piano de concert Fazioli et un clavecin Kirkman de 1772.

PHOTO Ville de Montréal

La salle de spectacle devait d’ailleurs accueillir en juin la 111e édition du Concours Prix d’Europe 2023, l’un des plus anciens concours de musique au Québec.