5 dépenses à ne PAS faire ce printemps

Le printemps, ça donne envie d’acheter plein de choses colorées et pratiques pour profiter des beaux mois. Si on a des objectifs d’épargne – ou qu'on essaie de limiter notre niveau de consommation –, c’est donc une période lors de laquelle il faut être vigilant.

On a identifié 5 dépenses qui peuvent probablement être évitées ce printemps pour garder plus d'argent dans nos poches.

1. Des contenants pour «mieux s'organiser»

Si votre algorithme TikTok ressemble au nôtre, vous avez probablement vu passer cette tendance qui consiste à transvider à peu près tous les produits que l’on achète dans de beaux contenants transparents. Les «laundry room restock» en sont un exemple particulièrement frappants.

La version «frigo» de cette réorganisation esthétique est tellement populaire qu'on en trouve plusieurs compilations vidéo sur YouTube, dans lesquelles on voit des gens déballer leurs fruits, leurs oeufs ou même des tranches de viande pour les mettre dans des contenants de plastique. Certains le font même avec leurs cartons de lait ou de jus!

C'est satisfaisant à regarder, surtout en pleine période de «ménage du printemps». Mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne façon de dépenser notre argent?

D'accord, ça peut être pertinent de se procurer quelques bacs de classement pour notre frigo, surtout si on a tendance à perdre des items dans le fond et à les gaspiller. Mais avant de se lancer dans une vague de commandes de contenants, paniers et bacs, ça vaut la peine de se rappeler que la maison de la plupart des gens ne ressemble pas à ce qu'on voit sur TikTok. Et que les produits qu'on achète viennent déjà (très) emballés pour une raison!

(Et en plus... qui a vraiment envie d'avoir encore plus de vaisselle et de contenants à laver? Pas nous.)

2. Des électroménagers pour sa cour

Mettons quelque chose au clair: on ne veut pas vous dissuader d'acheter un barbecue avec un petit ensemble de patio et quelques lumières ou décorations pour bien profiter de votre balcon (ou de votre cour, si vous êtes chanceux).

Mais en magasinant et en regardant des comptes d'inspiration, on peut rapidement avoir envie d'y ajouter un four à pizza extérieur, un évier extérieur, pourquoi pas un bac à glace monté sur comptoir... et on se retrouve au final à payer pratiquement pour une deuxième cuisine, à quelques mètres seulement de notre cuisine intérieure.

Un four à pizza extérieur à 350$, un barbecue à 300$, un mini frigo d'extérieur à 550$... le prix d'électroménagers qui ne font bien souvent que reproduire ce qu'on peut déjà faire à l'intérieur peut monter rapidement. Et si on veut s'équiper d'un set de patio neuf, attention, on parle pas mal toujours de centaines de dollars. Et tout ça prend de la place, nécessite de l'entretien et une stratégie de rangement pour l'hiver!

Avant d'y aller all in, demandez-vous à quel point vous aller utiliser souvent l'item que vous vous apprêtez à acheter. Si vous passez déjà vos week-ends d'été au chalet de vos amis ou en randonnée et que vous restez à l'intérieur lors des jours de pluie, ça peut revenir cher par utilisation.

3. Des items de festivals

Les festivals peuvent être de véritables gouffres financiers. Ce qui semble pourtant une sortie modeste (voir des shows extérieurs) se finit souvent avec une facture salée, quand le prix des billets (parfois très chers) est additionné aux drinks et repas payés à prix d'or sur le site.

Cette partie des frais peut être difficile à éviter tout dépendant de l'emplacement du festival, mais il y en a une sur laquelle on a plus de pouvoir: les accessoires cute qui ne serviront que pour cette fin de semaine. Pensons par exemple à un gros jouet gonflable que l'on veut trimballer pour repérer nos amis dans une foule, à l'amoncellement de bracelets multicolores qui finiront en paquet tout collé à la fin de la soirée, au sac banane acheté pour réaliser un outfit bien précis...

Si c'est votre passion et que vous attendez Osheaga est VOTRE moment chaque année, d'accord. Mais si vous achetez ces objets un peu par réflexe, demandez-vous à quel point vous êtes vraiment prêts à dépenser l'équivalent d'un mois de loyer pour ce qui reste quand même bien deux-trois jours dans un champ à faire la file pour des toilettes chimiques.

4. Des abonnements dont vous ne vous servirez pas

Comme le printemps et l’été sont des périodes lors desquelles on sort généralement plus, c’est un bon moment pour repasser à travers ses abonnements et se demander si on peut en suspendre pendant quelques mois.

Allez-vous vraiment utiliser à fond toutes les plateformes de streaming pour lesquelles vous payez? Serait-il possible d'en suspendre au moins une? Après tout, vous serez content d’avoir du contenu à rattraper sur celle-ci quand il se remettra à faire froid...

La même question peut se poser pour d'autres types d'abonnements, comme le gym. Si on a un forfait mensuel, on peut peut-être le suspendre pour quelques mois et s’entraîner à l’extérieur. Si on a plus de temps pour cuisiner ou qu’on sort plus, on peut aussi annuler un abonnement à une boîte-repas qui nous agace plus qu'il nous aide.

5. Trop de linge d’été

Le problème avec les adorables chemises à motifs, crop tops en crochet, maillots de bain, sandales et bucket hats, c'est que si on achetait tous ceux qui nous plaisaient, on en aurait facilement des dizaines - alors qu'on ne peut les porter que quelques mois par année.

Avant de vous lancer dans le magasinage d'été, on vous recommande de fouiller dans vos garde-robe et faire un inventaire complet de ce que vous avez déjà, et identifier les items dont vous avez besoin AVANT de commencer à magasiner et de tomber en amour avec plein de choses dont vous n'avez pas besoin.

On peut avoir tendance à oublier qu'on a déjà 4 casquettes et 3 paires de lunettes de soleil, et qu'on n'a pas réellement besoin de s'en procurer de nouvelles pour l'été.

Vous pouvez aussi essayer de partir l'été sans rien acheter et voir au fur et à mesure ce qui vous manque plutôt que de magasiner en amont.

Utiliser intelligemment l'argent économisé

Si vous réussissez à épargner de l'argent en limitant vos dépenses liées aux cinq points ci-dessus, bravo! Ça vaut la peine de prendre un moment pour tenter d'estimer honnêtement combien vous avez réussi à mettre de côté, et de choisir à tête reposée ce dans quoi vous désirez l'investir.

Quel pourcentage ira à un remboursement de dette? Quelle proportion sera mise en épargne? Est-ce qu'un montant ira à un plan de voyage?

Et n'oubliez pas, si c'est possible, de vous garder un petit montant «récompense», histoire de créer du renforcement positif. Une belle soirée sur une terrasse pour célébrer vos bonnes décisions financières, pourquoi pas?