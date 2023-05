J’ai pédalé de Boucherville jusqu'au Vieux-Montréal en BIXI et voici comment ça s’est passé

Partager







BILLET — Maintenant que l’été frappe aux portes du matin et que la saison des BIXI est bien entamée, j’ai profité d’une matinée ensoleillée pour voir si le trajet Boucherville–Vieux-Montréal était faisable en vélopartage. J’ai pris mon stock de travail, mes cliques et mes claques et mon casque pour une aventure d’une vingtaine de kilomètres.

D’abord, pourquoi s’imposer ça?

La question est légitime. Étant un fier résident de ce que j’appelle le «Royaume de Longueuil», j’ai voulu de me mettre dans la peau d’un Bouchervillois.

Avec la longue fermeture du pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine en octobre dernier, je me suis demandé si un résident de Boucherville avait avantage à se munir d’un BIXI pour aller au centre-ville de Montréal.

Ça prend combien de temps tout ça?

J’ai décidé de commencer mon périple à la gare nautique de Boucherville, d'où part la navette fluviale Boucherville–Vieux-Port.

En temps normal, à partir de là, pour se rendre aux bureaux de 24 heures, ça prend une quarantaine de minutes en autobus et en métro ou 30 à 45 minutes en voiture, selon Google Maps. À vélo, c’est en moyenne 1h15, selon le trajet.

Dans tous les cas, une vingtaine de kilomètres sépare le point A du point B. Dans mon cas, j’ai parcouru 23,19 km en 1h45 environ.

Capture d'écran À noter que mon temps de trajet diffère entre le temps facturé par BIXI et l'application Strava, puisqu'en mode vélo cette dernière ne prend pas en compte les arrêts et la marche.

Il faut dire que je me suis arrêté régulièrement pour documenter mon aventure, que le vélo était lourd, qu'il n'avait que trois vitesses, que je transportais mon kit de travail et que mère Nature me soufflait son haleine matinale en plein visage tout le long du trajet.

Et combien ça coûte?

Puisque je ne suis pas abonné à BIXI, la location du vélo est de 1,25$ plus taxes, en plus d’un dépôt de garantie de 100$. À cela s’ajoute au compteur 0,15$ par minute d’utilisation, 0,30$ pour un vélo électrique.

Mon trajet en BIXI régulier m’aura pris 108 minutes pour 16,20$.

Si j’avais opté pour le transport en commun, j’aurais eu à débourser 4,50$ pour 40 minutes. Je me console en me disant que j’ai tout de même évité d’émettre 1,2 kg de CO2, selon l’appli de BIXI.

Début du trajet: Boucherville à Saint-Lambert

Il est 7h56 et j’arrive à la station BIXI du Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin/de Montarville). Je parcours ensuite la tranche de 15 km de piste cyclable qui longe la route 132 vers Saint-Lambert.

Jusqu’au Vieux-Longueuil, le trajet est assez dull. Tu peux néanmoins saluer les automobilistes pris dans le trafic en direction du pont-tunnel.

C’est aussi dans cette portion que tu te rends compte que la piste est en piètre état et manque un peu (beaucoup) d’amour, avec des tronçons autrefois accessibles aux piétons, mais aujourd’hui interdits d’accès et délabrés.

On a en revanche une belle vue sur l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et la plus haute tour inclinée au monde, le mât du Stade olympique.

Mi-parcours: Saint-Lambert au parc Jean-Drapeau

Une fois arrivé dans la capitale du non-bruit, j’arrive à la passerelle qui me mènera à l’écluse du pont Victoria. Mais je fais cette partie à pieds, parce qu’avec le stock que j’ai sur le dos et la lourdeur du BIXI, j’y serais encore à l’heure actuelle.

Me voilà au parc Jean-Drapeau, sur le Circuit Gilles-Villeneuve. Je suis alors témoin de la mise en branle des préparatifs pour le Grand Prix du Canada de Formule 1, qui se tiendra dans les prochaines semaines.

Après avoir fait un Lewis Hamilton de moi-même, je rejoins le pont de la Concorde, tout juste devant l’ancien pavillon de la France lors de l’Expo 67, le Casino de Montréal.

C’est à ce moment que j’aperçois les bureaux de 24 heures, au loin. Bonheur et allégresse m’envahissent alors.

Fin de parcours: parc Jean-Drapeau au bureau

C’est la partie du trajet qui s’est faite les deux doigts dans le nez. Après avoir franchi le pont de la Concorde, me voilà devant Habitat 67.

Je longe ensuite l’usine Farine Five Roses et je finis par joindre la seule station BIXI avec des places disponibles dans le Vieux-Montréal, sur la rue de la Commune.

Mon périple est terminé et je confirme: c’est possible de faire Boucherville–Vieux-Montréal en BIXI.

Est-ce que je le referais? Oui, mais seulement si un vélo électrique est disponible. Sinon, j’attendrai d’être en congé et de voyager léger pour prendre mon propre vélo cinq fois moins lourd.