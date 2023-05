Le guide officiel de Zelda: Tears of the Kingdom profite d’un rabais de 38%

Partager







The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide: Collector's Edition profite déjà d’un rabais, et ce, avant sa sortie!

Prévu le 16 juin 2023, le guide est une ressource incroyable qui propose toutes les solutions des quêtes et puzzles. Oui, toutes les solutions!

Le guide comprend aussi une carte détaillée, des captures d’écran annotées et une panoplie de conseils pratiques.

À noter que seule la version reliée «Collector’s Edition» profite d’une réduction, qui vous permet d’économiser 22,62$ CA. Go! Vite!