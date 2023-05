Les McDos chinois vendent des jeux vidéo Tetris en forme de McCroquette

Partager







Quand on s’est levés ce matin, on s’attendait à ce que ce ne soit pas une journée normale.

Peut-être pas aussi anormale qu’hier, mais plus inhabituelle que d’habitude, mettons...

Lorsqu’on a vu qu’en Chine, les succursales de McDo offraient des étranges bébelles en forme de croquette de poulet qui servent à jouer à Tetris, on s’est dit qu’on venait de trouver la raison d'être de cette journée.



Alors, pour fêter le 40e anniversaire de l'apparition, sur le menu de McDo, des célèbres McCroquettes, les restaurants du géant du fast-food basés dans l’Empire du Milieu ont mis en vente ces curieux appareils Tetris, un jeu qui fêtera aussi ses 40 ans...l’an prochain.





Créées en collaboration avec les firmes The Tetris Company et Tetris Holding LLC, qui possèdent tous les droits sur le jeu à l’échelle mondiale, les mini-consoles comportent 8 boutons: marche/arrêt, volume, pause, les 4 directions, et le bouton pour faire rotationner les pièces du casse-tête pendant qu’elles descendent.

Les jeux se vendaient pour 30 Yuan chinois (soit environ 5,75 dollars canadiens), mais on en parle au passé parce que tous les exemplaires se sont écoulés en moins de 24 heures.

Il s’agit d’ores et déjà d’une pièce de collection!



Bonne chance pour mettre la main dessus...

