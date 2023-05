[VIDÉO] Visite chez Mylène et Théophile: un appartement à 1170$ par mois dans la Petite-Italie

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Mylène et Théophile, parfaitement situé dans la Petite-Italie.

Mylène est propriétaire de Bien Beau, boutique en ligne d’objets vintage et service de stylisme déco. Théophile, lui, est chef du bar Mamie et associé à la Cave Mamie.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite complète de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement?

Mylène: C’est un grand 5 1⁄2. Nous avons une pièce double, deux chambres et une salle de bain.

Q: Depuis combien de temps habitez-vous dans cet appartement?

Théophile: On habite ici depuis 3 ans.

Alaska Rider

Q: Comment avez-vous trouvé cet appartement?

Théophile: C’était compliqué parce qu’on se faisait évincer de chez nous alors qu’on habitait sur Alma. Le bloc a été vendu deux ou trois fois et les nouveaux propriétaires voulaient tout abattre pour construire une maison unifamiliale. Finalement, des amis qui habitent au-dessus et qui ont exactement le même appart nous ont fait signe.

Mylène: C’était aussi en mai 2020 aussi, donc directement pendant la pandémie.

Théophile: Oui, c’était très compliqué. Il y a eu un peu de travaux à faire aussi parce que l’appartement était sale, pour ne pas dire jaune.

Mylène: Les proprios ont fait une partie des rénovations, et nous après quand on est arrivés, on a upgradé l’espace petit à petit.

Alaska Rider

Q: Quel est le prix de votre loyer?

Théophile: 1210$... [hésitation]

Mylène: Et bien en fait, il est à 1170$ et il sera augmenté à 1210$ en juillet.

Théophile: Ah oui, c’est ça! [rires]

Alaska Rider

Q: Votre loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

Mylène: Oui, c’était une augmentation de 10$ jusqu’à présent et là c’est 40$ cette année. Les taxes ont augmenté partout.

Q: Quelle est votre pièce préférée dans votre appartement?

Mylène: Moi c’est ici [pointe le salon].

Théophile: Moi aussi.

Mylène: C’est un peu le lien entre la salle à manger et la cuisine. Par contre, il faut dire que la cuisine est souvent utilisée aussi parce qu’on a un chef à la maison! [rire]

Alaska Rider

Q: Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

Théophile: Plein de choses! Ça commence d’abord par ce qu’on trouve, parce qu’on va beaucoup faire les friperies, donc dès qu’on trouve une pièce un peu cool on se demande comment l’intégrer. Récemment on a aussi beaucoup changé notre décor, on est parti sur une sorte de colorama de couleurs primaires, mais avant c’était plus...

Mylène: ...doux. Il y avait du rose pâle un peu, du rouille... c’était pastel. Récemment il y a plusieurs éléments pour lesquels on a eu des coups de cœur, dont le mobile avec les couleurs primaires, et donc après trois ans on s’est dit “aller on fait un petit refresh”.

Q: Pourquoi avoir choisi la Petite-Italie?

Théophile: C’est le best! [rires]

Mylène: Moi avant j’étais juste plus haut et j’adorais aller au Marché Jean-Talon et me promener sur la rue Castelneau, alors notre max pour descendre c’était Bellechasse parce qu’on ne voulait pas se retrouver ni dans le Mile-End ni sur le Plateau. On a ensuite trouvé un appartement sur Alma et Beaubien et ici on est vraiment juste à côté. C’est un quartier super vivant, familial, calme. Je ne me verrais nulle part ailleurs. Tant que je suis à Montréal, je reste ici!

Q: Est-ce que votre appartement a un quirk (un défaut)?

Théophile: Y’en a plein. On essaie de les gommer, mais c’est pas toujours possible.

Mylène: Par exemple les fenêtres, on ne peut pas les nettoyer à l’extérieur et l’hiver c’est super mal isolé. On est obligé de mettre des mousses sur les bords.

Théophile: Malgré tout pour le prix qu’on paie on peut dire qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients.

Mylène: Ouais, ça c’est clair. C’est très lumineux.

Théophile: On a le droit au golden hour tous les jours!

Alaska Rider

Q: Qu’est-ce que vous changeriez si vous le pouviez?

Théophile: Je casserais tout et je ferais une mezzanine! [rires]

Mylène: Pour prendre l’appart au-dessus! [rires] Plus sérieusement, on changerait peut-être les fenêtres ou la céramique au sol dans la cuisine. Le prochain projet, c’est de sabler le parquet pour qu’il soit un peu moins jaune.

Théophile: C’est des petits upgrades, mais on est quand même locataire alors on fait ce qu’on peut sans trop exagérer.

Alaska Rider

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de leur décor!

Simons x Luminaire Authentik

Acheter ici

Simons

Acheter ici

Amazon

Acheter ici

Etsy

Acheter ici

Etsy

Acheter ici

Ces visites pourraient aussi vous intéresser!

s