C’est ENFIN votre chance de mettre la main sur l’un de ces terrains hyper convoités

Celles et ceux qui suivent BESIDE Habitat depuis leurs tout débuts seront ravi.es d’apprendre qu’il est maintenant possible de mettre la main sur l’un des terrains du convoité projet architectural.

Situés en Outaouais, à moins d’une heure d’Ottawa et de Gatineau et à seulement deux heures de Montréal, ces terrains en harmonie avec la nature permettront aux nouveaux propriétaires de participer à la mission de l’entreprise.

Il s’agit de la deuxième destination de BESIDE Habitat. Au cours des trois dernières années, le projet s’est enraciné dans la région de Lanaudière où il a participé à la protection du territoire et à la connexion entre les gens et la nature grâce à leurs chalets locatifs .

On retrouvera sur ce deuxième volet en Outaouais une ferme nourricière ainsi que des installations qui favoriseront la concoction de repas en formule farm to table. Des unités architecturales privées et locatives complèteront le tout.

Les terrains sont maintenant officiellement en pré-vente. Vous pouvez manifester votre intérêt juste ici .

Faites vite avant qu’ils ne s’envolent tous comme des petits pains chauds!

