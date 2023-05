Arrêtez de manger de la pâte à biscuits crue: vous risquez d’être très malade

Partager







Vous avez l’habitude de manger de la pâte à biscuits crue lorsque vous cuisinez? Mettez fin à cette habitude, vous pourriez tomber grandement malade, préviennent les Centres américains de contrôle et des préventions des maladies (CDC).

Cet avertissement a été émis par l'agence fédérale américaine après une importante éclosion de salmonellose liée à l’ingestion de pâte à biscuits crue. Au total, au moins 18 cas ont été répertoriés aux États-Unis. Deux personnes auraient même été hospitalisées.

La moitié des cas rapportés par la CDC ont affirmé avoir mangé de la pâte à biscuits crue de l’entreprise Papa Murphy’s Take ‘N’ Bake Pizza. La chaîne de pizza a déclaré à la Food and Drug Administration avoir cessé de vendre sa pâte aux pépites de chocolat à emporter pour cette raison.

C'est quoi, au juste, le problème avec la pâte à biscuits?

Comme l'expliquent les CDC sur leur site web, la farine non cuite, qui se retrouve dans la pâte à biscuits, peut avoir été contaminée à l’Escherichia coli (E. coli) ou à la salmonellose. Cette dernière peut également se retrouver dans des œufs crus non pasteurisés. Ces deux bactéries meurent à la cuisson.

Salmonellose et E. coli: quels symptômes?

Les symptômes associés à la salmonellose, comme à l’E. coli, comprennent des crampes sévères au niveau de l’estomac, de la diarrhée (souvent accompagnée de sang) et des vomissements. La fièvre s'ajoute à liste des symptômes de la salmonellose. Elle peut apparaître dans les premières heures suivant la contamination jusqu'à six jours après et dure généralement entre quatre et sept jours.

Une personne qui attrape la salmonellose ou l'E. coli met généralement une semaine à s'en remettre.

Les entreprises s’adaptent

Pour limiter les risques, plusieurs entreprises dont les produits contiennent de la pâte à biscuits crue se sont adaptées.

C’est le cas de ben & Jerry’s, qui utilise une farine traitée thermiquement et des œufs pasteurisés dans sa crème glacée qui contient des morceaux de pâte à biscuits. Pillbury Canada a également développé en 2020 une pâte du genre.

Pour être bien sûr que vous pouvez manger une pâte à biscuits sans la faire cuire, l'emballage doit indiquer «Peut se manger cru».

