Appel au boycottage: Target perd 10 milliards$ en 10 jours à cause de vêtements LGBTQ+

Target essuie toujours une vague de critique face à sa nouvelle collection 2023 pour le mois de la fierté aux États-Unis. Au point tel que l’entreprise a perdu 10 milliards de dollars américains à la bourse depuis les dix derniers jours en raison d’un appel national au boycottage par la droite conservatrice.

La valeur boursière du géant du détail se situait à 160,96$ américains mercredi dernier. L’appel au boycottage de citoyens mécontents de la collection LGBTQ+ pour enfant a toutefois fait plonger l’action à 138,93$ à la fermeture de la bourse, vendredi.

Cette baisse de près de 14% s’est traduite en une perte approximative de quelque 10,1 G$ américains pour l’entreprise qui compte près de 2000 succursales, soit 13,5 G$ canadiens. L’action du détaillant est à son plus bas en trois ans.

PHOTO NBC News

La semaine dernière, Target a fait les manchettes après qu’une vague d’altercations entre des citoyens et des employés de succursales du sud des États-Unis a fait le tour du web, dénonçant la propagande LGBTQ+ de la nouvelle collection 2023 pour la fierté au pays, qui a lieu en juin.

Comme à son habitude, la compagnie mettait l’accent sur sa collection PRIDE en affichant ses milliers de produits à l’avant du magasin. Après les nombreuses dénonciations de la droite américaine, Target s’est résolu à mettre le tout en retrait.

Outre la collection pour enfants sur lesquels on peut lire «Super Queer» ou «Grandissez à votre propre rythme», plusieurs autres items n’ont pas fait l’unanimité, notamment des costumes de bain «tuck friendly» pour les personnes trans et des tasses sur lesquelles on peut lire «gender fluid».

PHOTOS Target.com

«Depuis le lancement de la collection de cette année, nous avons reçu plusieurs menaces qui nuisent au sentiment de sécurité et au bien-être des membres de notre équipe», avait alors souligné Target dans un communiqué, mardi dernier.

Target et Disney

Cette controverse n’est pas sans rappeler celle entourant Bud Light, qui s’était associé plus tôt cette année à une influenceuse trans pour une campagne promotionnelle et qui a depuis vu ses ventes s’effondrer.

Si plusieurs comparent les deux scandales, le sénateur du Texas, le républicain Ted Cruz, doute que la réaction contre Target soit aussi importante.

Il a affirmé durant le balado Verdict with Cruz vendredi dernier que ce qui a «vraiment fait mal à Bud Light», c’est le fait que la bière peut être remplacée par n’importe quelle boisson au goût similaire, alors que Target a quelque chose de plus «unique».

Photo AFP

Cruz est allé jusqu’à comparer Target à Disney, qui a subi un contrecoup après s’être prononcé contre la loi Don't Say Gay.

«Vous pouvez être fâché contre Disney, mais si vos enfants veulent vraiment aller à Disney World, ça peut être dur de dire non. Il n’y a pas beaucoup d’alternatives. [...] Il n’y a qu’une seule Blanche-Neige ou Cendrillon ou Histoire de jouets de Pixar. C’est difficile, pour plusieurs, de s’en défaire définitivement.»