«La Petite sirène» fait des vagues au box-office

La version en prises de vue réelles de «La Petite sirène» de Disney a raflé la première place du box-office nord-américain pour son premier weekend en salles, profitant du «Memorial Day» férié lundi aux États-Unis.

Selon Exhibitor Relations, le film a recueilli 117,5 millions de dollars au box-office américain et canadien ainsi que 68 millions à l’international.

Le remake du dessin animé de 1989 se déroule toujours dans les Caraïbes des années 1830, aux abords d’une île fictive. Dans la mer vit Ariel (Halle Bailey), sirène de 18 ans, la plus jeune des sept filles du roi Triton (Javier Bardem) qui gouverne les océans depuis son royaume sous-marin.

Espiègle et curieuse, Ariel admire depuis toujours le monde des humains. Une passion qui la poussera à accepter un terrible pacte avec sa tante, la sorcière des mers Ursula (Melissa McCarthy).

«Depuis une décennie, Disney fait des remakes de films en prises de vue réelles un phénomène puissant», a écrit l’analyste David A. Gross dans sa lettre d’information FranchiseRe.

Il note toutefois que «La Petite sirène» fait tout de même moins bien pour son premier weekend que «Le Roi lion» en 2019 (191,8 millions) et «La Belle et la bête» en 2017 (174,8 millions de dollars).

Ariel et ses amies n’en détrônent pas moins «Fast X», qui se classe deuxième avec seulement 29,5 millions de dollars récoltés durant le weekend. Soit moins de la moitié de ce que le film d’action d’Universal, qui fait partie de la franchise «Fast & Furious», avait engrangé le weekend précédent lors de sa sortie.

Le film Marvel «Les Gardiens de la Galaxie Volume 3» et le film d’animation «Super Mario Bros, le film», inspiré du jeu vidéo du même nom, descendent également d’une place chacun, à la troisième et la quatrième, avec des recettes de 25,3 millions et 7,7 millions de dollars respectivement.

La comédie d’action de Sony «The Machine» a rapporté 5,8 millions de dollars et se classe cinquième.

Voici le reste du top 10:

6. «About My Father» - «Mon père et moi» (5,3 millions de dollars)

7. «Kandahar» (3 millions de dollars)

8. «You Hurt My Feelings» (1,8 million de dollars)

9. «Evil Dead Rise» (1,2 million de dollars)

10. «Book Club: The Next Chapter» (1,2 million de dollars)