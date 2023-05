Opération Enfant Soleil de retour sur Twitch pour une 4e édition de Jouer pour Guérir

Partager







L’événement «Jouer pour Guérir» d’Opération Enfant Soleil est de retour pour une quatrième édition, qui se déroulera les 3 et 4 juin prochains.

Pendant plus de 20 heures, des streameuses et streameurs d’ici se réuniront et se relaieront sur la chaîne Twitch d’Opération Enfant Soleil pour collecter des fonds qui permettront aux hôpitaux et aux organisations de la province de fournir des soins adéquats aux enfants.

Plusieurs joueurs de la communauté québécoise du jeu y participeront sur la chaîne Twitch d’Opération Enfant Soleil, dont Le Jeu C’est Sérieux, DJ Carl Brindle, Qweenboo, RageCure Games, Klayz, Voix et Légendes avec la collaboration spéciale de Denis Talbot.

Félix-Antoine Tremblay et 2Frères joueront aussi à leurs jeux préférés dans l’unique but de faire monter le chiffrier du Téléthon. Ne manquez pas ça!

Jouer pour Guérir 2023

OÙ

Sur la chaîne Twitch d’Opération Enfant Soleil

QUAND

Entre le 3 et le 4 juin 2023

Pour plus de détails, visitez la page Extra Life de l’événement Jouer pour Guérir!