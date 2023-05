Première canicule de l’année: voici 6 façons de vous rafraîchir sans climatiseur

Partager







Si, au Canada, les inondations et les feux de forêt sont les événements climatiques extrêmes qui causent le plus de dommages matériels, la chaleur est la plus meurtrière. Lors de canicules, se rafraîchir devient donc non seulement une question de confort, mais aussi de survie. Voici 6 façons de le faire sans climatiseur.

Les vagues de chaleur, comme celle qui va s’abattre sur plusieurs régions du Québec cette semaine, sont appelées à se multiplier et à s’intensifier à cause du réchauffement climatique. Ce faisant, il faut trouver des alternatives au climatiseur pour se rafraîchir puisque ce n’est pas tout le monde qui y a accès faute d’argent ou d’espace.

Il faut aussi savoir que les climatiseurs contribuent à leur façon au réchauffement climatique lorsqu’ils utilisent des sources d’énergie non renouvelable, en plus de relâcher de la chaleur qui peut amplifier l’effet d’îlot de chaleur. Ils font également augmenter la demande en énergie partout dans le monde.

1- Utiliser un ventilateur électrique

Dès qu’il fait chaud, allumez votre ventilateur, car la circulation de l’air aide à évacuer la chaleur à l’extérieur.

«Ce qu’on semble voir, c’est que, quand c’est chaud et humide, l’utilisation du ventilateur électrique, c’est bénéfique», avait expliqué le docteur Daniel Gagnon du Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal en entrevue à 24 heures.

C’est du moins ce que des résultats préliminaires d’une étude qu’il a menée démontraient.

Il propose d’ailleurs que la santé publique distribue des ventilateurs électriques aux personnes qui en auraient besoin si son efficacité est prouvée.

«Nous, ce qu’on veut dire c’est: dans l’immédiat, voici ce que vous pourriez faire pour minimiser le stress que le corps subit lors d’une canicule. Si un ventilateur c’est efficace, pourquoi ne pas en distribuer à des populations vulnérables qui n’ont pas accès à des climatiseurs?»

2- Faire des adaptations mineures à sa maison

Il y a quelques ajustements peu coûteux que vous pouvez faire dans votre maison ou votre logement pour vous prémunir de la chaleur.

D’abord, colmatez les fuites. L’air chaud ne se gêne pas pour passer là où l’air froid pénètre l’hiver.

Des pellicules pare-soleil peuvent également être collées sur votre fenêtres afin de réduire efficacement la chaleur et bloquer la quasi-totalité des rayons UV, selon CAA-Québec. Vous en trouverez pour une cinquantaine de dollars à la quincaillerie.

3- Fermer les rideaux durant le jour

Selon le site Écohabitation, les fenêtres orientées sud et sud-ouest sont responsables de 40% du réchauffement de votre domicile. Lorsque le soleil frappe, pensez donc à fermer les rideaux ou les stores.

Pensez à ouvrir les fenêtres la nuit lorsque la température extérieure est inférieure à celle à l’intérieur pour faire circuler l’air.

4- Verdissez votre espace

Que vous ayez une cour ou un balcon, planter des arbres ou d’autres végétaux permet de créer de l’ombre, ce qui diminue la chaleur. À l’intérieur, placez des plantes hautes avec de grandes feuilles devant les fenêtres exposées au soleil, recommande le Centre Intact d’adaptation au climat.

Ondej - stock.adobe.com

À plus grande échelle, les municipalités peuvent également utiliser cette méthode pour réduire les îlots de chaleur urbains.

À l’été 2021, 24 heures avait fait le test: les rues où on trouvait un plus grand couvert végétal pouvaient être jusqu’à 10 degrés Celsius plus fraîches que celles qui n’étaient pas verdies.

5- Manger des plats froids

En optant pour une salade, un sandwich ou encore une soupe froide, vous n’aurez pas besoin d’utiliser les électroménagers qui dégagent beaucoup de chaleur.

6- Prendre une douche froide

À défaut d’avoir une piscine chez soi, une douche ou un bain d’eau froide s’avère efficace pour se rafraîchir.

Photo Thierry Laforce / Agence QMI

La Ville de Montréal a d’ailleurs rappelé que des piscines municipales et des jeux d’eau dans les parcs sont déjà ouverts.

Et surtout: n’oubliez pas de vous hydrater! Il est recommandé de boire entre six et huit verres d’eau par jour, soit environ deux litres.

