Un gars a déjà sauté du toit (ou presque) du Stade olympique

Il y a de cela 35 ans, un certain Claude Thibodeau a réalisé un exploit dont trop peu de gens se souviennent.

Nous sommes récemment tombés sur un reportage qui nous a fait remonter le temps, à une époque où on avait encore le droit de fumer dans les restaurants et où les coupes Longueuil étaient le summum de la coolitude.

Vous souvenez-vous de l’émission Caméra89, qui s’est aussi appelée Caméra86, Caméra87, Caméra88, et ainsi de suite?



On y présentait des reportages plus ou moins longs sur des personnes aux habitudes excentriques ou loufoques.

Le gars qui dort avec son alligator, c’est Caméra89.



Le gars qui boit son urine aussi.

Toutefois, parmi tous les reportages qui ont marqué l’enfance de l’auteur de ces lignes, nul n’a eu un impact aussi profond que le topo sur Claude Thibodeau, un cascadeur de 24 ans à l’époque qui s’était lancé du haut du toit du Stade olympique. Enfin, presque...

C’est à l’occasion du Super Motocross Laurentides de 1988 que le casse-cou a accompli son «saut de la mort»: une chute libre de 50 mètres (164 pieds) à partir d’une grue.



Évidemment, un énorme coussin gonflable l’attendait au sol.



Si on dit qu’il a «presque» sauté du toit, c’est que dans notre tête d’enfant, il était très très très près du toit.

Dans les faits, selon les statistiques disponibles sur le site du Parc olympique, la toile du stade se trouve à 61 mètres au-delà du sol.



Thibodeau n’était donc pas siiii près du toit, mais il s’est quand même précipité dans le vide d’une hauteur considérable.

Le reportage de Caméra89 (qu’on vous présente ci-dessous) le suit dans ses préparatifs, en plus de s’intéresser à sa personnalité et à ses motivations.

Capture d'écran / YouTube René Ferron

On y apprend entre autres que le cascadeur n’a eu que deux jours d’entraînement, avec l’immense coussin gonflable, pour perfectionner sa technique et pour passer d’une hauteur de 30 mètres (son record personnel d’alors) à 50 mètres.

Le point culminant du reportage est bien sûr le fameux saut, que l’on met en scène d’une manière digne des meilleurs films de suspense, avec la musique stressante en prime.

Avec ce saut, Claude Thibodeau établissait un record canadien, mais il restait loin du record mondial de «presque 100 mètres» enregistré par le légendaire Dar Robinson.



On espère savoir ce qui est advenu de cette possibilité, et surtout, on adorerait découvrir ce qu’est devenu Claude Thibodeau, qui doit être âgé d’environ 59 ans aujourd’hui.



Si vous avez des renseignements, contactez-nous!

