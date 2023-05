5 établissements du Grand Montréal qui ont reçu plus de 2000$ d’amendes du MAPAQ en mai 2023

Partager







Chaque mois, 24 heures épluche les jugements rendus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans les 30 derniers jours. Pour le mois de mai, on a trouvé cinq établissements du Grand Montréal qui ont reçu des amendes salées de plus de 2000$.

Marché Balkan

1220, boulevard Curé-Labelle

Laval

Cette petite épicerie lavalloise, reconnue pour ses produits d’importation, a reçu la visite d’un inspecteur du MAPAQ, en juin 2021. L'amende a été donnée le 15 mai dernier.

L’exploitant de l’établissement où sont détenus des produits en vue de la vente «n’a pas empêché que leur entreposage ou l’exécution de toute autre opération où l’utilisation du matériel soit susceptible d’affecter la salubrité des produits», indique le jugement.

Puisqu’il s’agit d’une récidive, le propriétaire devra payer 4000$ d’amendes.

Tim Hortons

10592, chemin de la Côte-de-Liesse

Montréal

Cette succursale de la populaire chaine canadienne, située non loin de l’Aéroport Montréal-Trudeau, a reçu la visite d’un inspecteur du MAPAQ en novembre 2022. Des défauts sanitaires ont été décelés.

«Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments», peut-on lire dans le verdict.

L’amende à payer est de 2700$.

Mimimelon

2069, rue Saint-Louis

Montréal (Ville Saint-Laurent)

Le 18 mai dernier, la pâtisserie Mimimelon a été condamnée à payer une amende de 2000$, pour une infraction commise le 24 août 2022.

Dans son jugement, le MAPAQ stipule que «le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 degrés Celsius, jusqu’à sa livraison au consommateur».

Euromarché St-Michel

10181, boulevard Saint-Michel

Montréal (Montréal-Nord)

Ce populaire petit marché bien connu à Montréal-Nord s'est fait prendre la main dans le sac à trois reprises, selon des jugements rendus publics au début du mois.

La première infraction, qui coûtera 1200$ au commence, remonte à septembre 2021. Dans son verict, le MAPAQ affirme que «le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments».

Les deux autres, respectivement de 3000$ et 3500$, sont survenus en septembre et en novembre 2021. Le MAPAQ indique que «toute tromperie ou tentative de tromperie, toute déclaration ou indication fausse, inexacte ou trompeuse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit» est interdite, que ce soit sur la nature, l’origine ou la valeur d’un produit.

Au total, le commerce devra payer 7700$.

Restaurant Fruits de mer Dynastie

107-1008, rue Clark

Montréal

C’est en juin 2022 qu’un inspecteur du MAPAQ a visité ce restaurant du Quartier chinois. La raison de l’amende: «Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments.»

Total à payer: 3100$

Le rôle d’un inspecteur

Il faut savoir que des inspecteurs du MAPAQ visitent les restaurants, mais aussi les supermarchés, les abattoirs et les traiteurs de manière ponctuelle ou à la suite d’une plainte.

La méthode d’inspection est basée sur l’évaluation du risque d’insalubrité et se concentre sur l’inspection des aliments, des opérations de préparation ou de transformation, de l’équipement utilisé, de l’hygiène des employés et de l’environnement de travail.

«C’est à la suite de sa visite que l’inspecteur détermine si l’établissement présente des risques élevés pour le consommateur», indique le site web du ministère.

Toutes les condamnations rendues sont publiques et disponibles ici.

