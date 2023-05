Les gens sont fascinés par le gros paquet dans le short de Chris Hemsworth.

Partager







Si vous avez cliqué sur cet article, c'est que vous êtes potentiellement intéressé par les parties génitales d'une vedette du cinéma.

Et il n'y a rien de mal à cela.

Maintenant que nous avons renversé les tabous, continuons.

Chris Hemsworth, connu pour avoir incarné Thor dans l'univers cinématographique de Marvel, a récemment publié une vidéo sur Instagram dans laquelle on le voit s'entraîner.

L'acteur, luisant de sueur, effectue des redressements assis et plusieurs autres exercices que nous ne pouvons pas nommer, car l'auteur de ces lignes préférerait marcher pieds nus sur des tisons plutôt que d'aller à la salle de sport.

Évidemment, pour un héros de films d'action, il n'y a rien d'exceptionnel à propos d'une vidéo d'entraînement.

Sauf qu'à un certain moment de sa routine, Chris se retrouve couché sur le dos et on peut voir une grosse bosse apparaître dans son short.

Nous aurions pu faire une blague avec son "gros marteau", mais nous sommes au-dessus de ça.

Alors que plusieurs fans pensent qu'il s'agit de son engin reproducteur, d'autres croient qu'il s'agit d'autre chose.

Peut-être son trousseau de clés ? Son téléphone ? Un avocat ?

Nous avons écouté la vidéo une bonne vingtaine de fois, et nous n'avons pas réussi à discerner de quoi il s'agit.

