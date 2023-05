Messieurs, c’est le temps d’apprendre à faire pipi assis

Partager







21% des hommes adultes canadiens ne feraient jamais pipi assis, sous aucune circonstance, selon un sondage. Pourtant, c’est la meilleure façon d’uriner, si on en croit les experts, même pour les personnes avec un pénis. C’est encore plus vrai lorsqu’on vieillit.

Faire pipi assis a longtemps été vu comme la marque d’une virilité déficiente et une raison de ridiculiser les hommes qui s’adonneraient à la pratique. C’est pourtant bien plus efficace que d’uriner debout.

Selon une étude du département d’urologie de l’université de Leiden , aux Pays-Bas, uriner assis permet de vider la vessie plus rapidement (et au complet). La position assise permet de relâcher les muscles du pelvis et de la colonne, qui sont activés quand on est debout, ce qui permet d’uriner avec moins d’effort et de vraiment tout évacuer.

Faire pipi debout conserve tout de même l’avantage d’être plus discret et rapide, surtout lorsqu’on doit se soulager à l’extérieur et que le fait de s’accroupir attirerait plus l’attention.

Avec l’âge, cela devient toutefois de moins en moins une bonne option.

Plus important en vieillissant

Uriner assis est particulièrement recommandé après le début de la quarantaine. Avec l’âge, les risques de souffrir d’hyperplasie bénigne de la prostate augmentent. Cette condition causée par des changements hormonaux fait grossir la prostate, ce qui peut obstruer l’urètre et donc causer des difficultés lorsqu’on doit aller au petit coin.

S’asseoir permet d’uriner plus facilement et de s’assurer qu’il ne reste pas trop de liquide dans la vessie, ce qui peut entraîner des infections urinaires, des reins ou la formation de douloureuses pierres.

Il est important de noter que même si l’hyperplasie bénigne de la prostate n’est pas dangereuse en tant que telle, toute personne qui a soudainement du mal à uriner devrait consulter, car il pourrait s’agir aussi d’un signe de cancer.

Une question d’hygiène

En plus des soucis d’efficacité urinaire, faire son numéro 1 debout est la meilleure façon de cochonner une salle de bain. Même dans le cas où on arriverait à bien viser et à ne pas laisser de petites flaques autour de la cuvette, uriner debout n’est pas le summum de l’hygiène.

Les travaux d’ingénieurs américains ont permis de découvrir que l’urine qui tombe dans la cuvette de haut (lorsqu’on est debout) éclabousse toute la salle de bain. Les objets à moins de trois mètres (dont votre brosse à dents) risquent d’être couverts de particules d’urine (et de pire s’il reste des particules de selles dans le trône).

En plus d’être peu ragoûtant, ça augmente les risques de contamination par des bactéries dangereuses comme E. coli.

Des pratiques différentes selon les cultures

Selon un sondage de la firme anglaise Yougov , 21% des hommes adultes canadiens refusent catégoriquement de faire pipi assis, 19% le feraient rarement, 23 % à l’occasion et 19% la plupart du temps. 16% des Canadiens urineraient même toujours assis.

C’est beaucoup plus qu’en Pologne et au Mexique, où seulement 10% et 6% disent faire pipi toujours assis, contre 33% et 36% qui le font toujours debout.



Dans les pays faisant partie du sondage, l’Allemagne est grande gagnante du pipi assis, avec 40% des répondants qui adoptent toujours cette pratique. Seulement 10% des Allemands refusent d’uriner assis.

Surtout dans les toilettes publiques, il est d’usage en Allemagne de faire pipi assis pour éviter de salir la toilette. La pratique est tellement répandue dans le pays que le droit d’uriner debout a dû être protégé par la loi en 2015 , lorsqu’un propriétaire avait refusé de rendre la caution d’un locataire sous prétexte que son habitude de faire pipi debout avait endommagé les planchers au fil des petits dégâts.

