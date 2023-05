Ratchet & Clank: Rift Apart s’en vient sur PC et vous devez l’essayer

Partager







Sony lancera Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC en juillet, une première dans la série.

Le jeu, qui était exclusif à la console PlayStation 5 lors de son lancement, sera lancé sur PC via Steam le 26 juillet avec la prise en charge ultrawide, les fréquences d’images déverrouillées et la prise en charge de la mise à l’échelle AMD FSR 2, Intel XeSS et NVIDIA DLSS 3. Le NVIDIA Reflex et le NVIDIA DLAA, qui optimise la qualité de l’image, sont également compatibles.

Aperçu des caractéristiques PC de Ratchet & Clank: Rift Apart

«La version PC de Ratchet & Clank: Rift Apart dispose d’ombres et de reflets en ray-tracing avec une grande variété de résolutions disponibles. Cette technologie permet de créer une lumière plus naturelle dans les zones extérieures. Le ray-tracing permet un rendu très réaliste des ombres», peut-on lire sur le blogue de PlayStation.

Ce sera l’occasion parfaite de mettre la main sur l’un des meilleurs jeux de la console PlayStation 5, que vous soyez fan de Ratchet & Clank ou non. Lors de mon test en 2021, j’ai été si charmée par le gameplay que j’ai eu de la misère à déposer ma manette. J’ai joué et rejoué au jeu sans me tanner!

Le seul hic: on ne connaît pas encore toutes les configurations requises pour y jouer sur PC. On a quelques détails dans la description Steam, mais il faudra patienter avant de savoir exactement si notre machine pourra bien rouler le jeu.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera compatible avec la manette DualSense de PlayStation, aussi. Normalement, je ne suggère pas d’utiliser une manette pour un jeu PC, mais la DualSense élève vraiment le jeu avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives.

Il reste à voir si c’est un type de jeu qui se traduit bien au style souris-clavier, car la version console est époustouflante. Non seulement pour ses visuels, mais tout simplement pour la fluidité (et le fun) de ses contrôles et mécaniques.

Surveillez l’arrivée de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC le 26 juillet 2023.