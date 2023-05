Benedict Cumberbatch menacé, chez lui, par un intrus armé d'un couteau

Partager







Benedict Cumberbatch, sa femme et leurs trois enfants, se trouvaient chez eux lorsqu’un homme est entré dans leur jardin, armé d’un couteau.

Ancien chef cuisinier, Jack Bissell a forcé le portail en fer de la propriété du nord de Londres de l’acteur, a arraché une plante qu’il a jetée contre le mur en hurlant des insultes.

Il a également craché sur l’interphone, qu’il a ensuite arraché du mur avec un couteau à poisson en proférant des menaces.

«Je sais que tu as emménagé ici, j’espère que tout va brûler», a-t-il déclaré, comme il l’a été relaté à la cour qui jugeait le dossier début mai.

L’information n’a été rendue publique que cette semaine, car cette affaire était jusque-là jugée à huis-clos.

Le Daily Mail a déposé un recours afin de la rendre publique, ce qui a été accepté par la justice.

Avant l’attaque, le chef cuisinier s’était rendu dans un magasin, où il s’était vanté de vouloir s’en prendre à la maison de l’interprète de Sherlock et la faire brûler.

Jack Bissell s’est enfui après son forfait, mais a été rapidement arrêté par la police, qui avait relevé son ADN sur l’interphone.

Le cuisinier n’a pas expliqué les raisons de son geste au tribunal, mais a plaidé coupable.

Il a été condamné à une amende de 250 livres sterling (environ 290 euros) et n’a plus le droit de s’approcher de Benedict Cumberbatch et de sa famille pendant trois ans.

