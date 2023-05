François Legault parle de transition énergétique à côté d’un Hummer électrique

Partager







François Legault annonçait en grande pompe, mardi, à Bécancourt, la création de la «Vallée de la transition énergétique» dans la région de Trois-Rivières et la construction d’une usine qui servira à la production de batteries pour les véhicules électriques.

Un détail de l’annonce du premier ministre a cependant paru en surprendre certains, dont le journaliste du Devoir Alexandre Shields. À côté du chef caquiste, sur scène, il était possible d’apercevoir un gros Hummer électrique.

«NB: C'est un Hummer électrique qu'on voit ici dans le décor de la conférence de presse sur le projet de "Vallée de la transition énergétique"», a écrit Alexandre Shields sur Twitter.

«Hummer électrique!!!??? En 2023? Allô !!!! Ça c’est toute une transition vers l’écocide !!!», écrit une personne sous la publication du journaliste spécialisé en environnement.

«Tout pour la batterie, mais si elle doit être de plus en plus grosse pour nourrir des voitures de plus en plus grosse, what’s the point», se demande une autre.

Un autre internaute a repartagé la publication du journaliste spécialisé en environnement avec la mention suivant: «L’idiotie humaine est sans limite. Idiot et cætera.»

Un Hummer électrique…. 😵‍💫

«Les gros véhicules énergivores sont incompatibles avec la transition énergétique. C’est une question de mathématique», a-t-il ajouté en réponse à quelqu’un qui demandait où était le problème avec le Hummer.

Une fausse bonne idée

Le Hummer 100% électrique pèse près de 9000 lbs, possède trois moteurs, une puissance estimée à 1000 chevaux et une autonomie annoncée de 560 km.

«Ce n’est vraiment pas une solution de mobilité durable», avait lancé le professeur à l’Université Laval Dominic Villeneuve en entrevue à 24 heures lors du lancement du Hummer électrique au Québec.

AFP Le Hummer EV à l'usine GM de Détroit, au Michigan

Un véhicule aussi gros est donc nécessairement énergivore, ce qui est un «gaspillage de notre énergie», estimait à son tour Andréanne Brazeau, analyste des politiques climatiques.

«L’électrification de certains véhicules plus imposants peut être bénéfique dans certains contextes, mais la transformation généralisée du parc automobile vers des modèles toujours plus lourds comme le Hummer est inquiétante [...] Pour réussir la transition écologique, il faut aussi miser sur la sobriété énergétique et matérielle», a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, si un véhicule électrique de taille moyenne n’émet pas lorsqu’il roule, il est tout de même responsable de GES lors de sa production. Pour un Hummer électrique, il faut encore plus de ressources, ce qui entraîne donc plus d’émissions.

– Avec Élizabeth Ménard