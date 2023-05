Il construit des maisons en chanvre pour réduire nos GES

Partager







Le béton fait à base de chanvre offre une alternative durable et écologique à son homologue industriel, mais est encore peu popularisé dans l’industrie de la construction. On a rencontré l’un des pionniers du béton de chanvre au Québec pour comprendre en quoi ça consiste.

Le béton de chanvre est fait d’un mélange composé de chènevotte (le bois de la tige du chanvre), de chaux et de terre cuite broyée. Il est plus dense et plus durable que le béton industriel, selon son créateur Gabriel Gauthier.

Les avantages environnementaux? Ce matériau de construction est fait en bonne partie d’une plante, donc d’une ressource renouvelable et pouvant être cultivée au Québec. Le chanvre séquestre aussi du carbone lors de son existence, ce qui rend son utilisation alléchante quand on sait que la production de matériaux de construction génère son lot d’émissions de gaz à effet de serre.

Il agit aussi comme un isolant efficace, ce qui est intéressant pour réduire la consommation d’énergie liée au chauffage ou à la climatisation de son domicile.

Inspiré de techniques de construction remontant à l’époque de l’Empire romain, le béton de chanvre promet de durer «des siècles», assure le propriétaire de Gabriel Construction Chanvre et fondateur d’ArtCan, une entreprise qui accompagne les gens désireux de se bâtir avec du chanvre.

On a visité en vidéo le chantier d’une maison en chanvre pour mieux comprendre comment ces habitations sont construites. Avec leur seule huile de coude, plusieurs ouvriers compriment eux-mêmes le mélange de chanvre entre des planches d’une douzaine de pouces d’épaisseur.

Une fois la mixture séchée, sa solidité laisse pantois.

Bien qu’il reconnaisse que construire en chanvre coûte plus cher que d’utiliser des matériaux industriels non renouvelables, Gabriel Gauthier croit que le vent pourrait tourner dans les prochaines années.

Il tente avec son entreprise de rattraper le retard technologique du chanvre, puisque ce matériau a été interdit pendant près d’un demi-siècle au Canada, comme c’est une plante de la famille des cannabinacées, cousine de la marijuana.