Le jeu «Gollum» est tellement poche que son studio s’est excusé aux joueurs

Le jeu The Lord of the Rings: Gollum est tellement mauvais que son studio de développement a dû s’excuser auprès des joueurs.

En effet, le lendemain du lancement de Gollum le 25 mai dernier, le studio Daedalic Entertainment a diffusé un communiqué sur ses réseaux sociaux pour s’excuser d’avoir fait un jeu si décevant.

«Nous tenons à nous excuser sincèrement pour l'expérience décevante que beaucoup d'entre vous ont vécue avec Le Seigneur des anneaux : Gollum lors de sa sortie. Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n'ait pas répondu aux attentes que nous nous étions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée. Veuillez accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela aurait pu causer», peut-on lire.

Les responsables du studio ajoutent qu’ils comprennent que le succès d’un jeu repose sur le plaisir et la satisfaction des joueurs, et que les commentaires de ceux-ci sont pris très au sérieux. L’équipe continue de travailler sur des problèmes techniques et des correctifs pour profiter pleinement du jeu.

The objectives in this Gollum game are wild 💀 pic.twitter.com/sD5F9wkmVe — vinny (@VinnyVinesauce) May 30, 2023

Mais, oui, le jeu a des bogues. Là n’est pas le seul problème, si je me fie aux nombreux joueurs que j’ai regardés jouer, et les commentaires laissés sur le Web. Le gros problème du jeu, c’est qu’il est ennuyeux, même si son histoire est intéressante. Le jeu est juste plate. Et ça, ça vient d’une fille qui joue à Euro Truck Simulator religieusement. Je m’endormais à regarder d’autres personnes y jouer, et à un certain moment, le joueur en question a dit lui-même vouloir s’endormir, qualifiant le jeu «d’hypnotisant», mais pas en compliment.

Fait amusant: sur trois joueurs que j’ai regardés jouer à Gollum, le jeu a planté trois fois dès son lancement. 3/3, GG.

Non seulement les mécaniques semblent sortir tout droit d’un jeu de PlayStation 3, mais les quêtes n’ont rien d’intéressant. Le joueur ne sait pas trop pour quelles raisons il doit accomplir A ou B, ou se rendre ici de là. Ça devient donc un jeu de fetch-quests sans fin et un mode furtif avec des mécaniques mal pensées. Si vous me trouvez dure, allez écouter la critique cinglante du jeu par IGN; je suis plutôt douce!

Critique vidéo IGN de Gollum

J’ai pensé me sacrifier pour la cause et acheter le jeu, qui coûte 69,99$ sur Steam ou 79,99$, pour en faire une critique. Mais, ensuite, je me suis rappelée que le fromage coûte maintenant 10$ à l’épicerie, et le gaming «pour le lol» n’est plus un luxe que je peux me permettre. Mon loyer augmente en juillet, aussi. Gollum va prendre le bord.

Voici quelques commentaires* laissés sur Steam, une plateforme qui, Dieu merci, offre des remboursements (selon certains critères).

«Je n'ai joué qu'une heure et j'ai déjà demandé le remboursement. Le gameplay est NUL (on ne fait rien d'autre que de se cacher dans de l'herbe pour ne pas être vu et escalader des murs), la caméra est infernale, les graphismes sont dignes d'un jeu PS3, il est mal optimisé et il y a des bugs de textures.»

The new Gollum game has many bugs 😂 pic.twitter.com/mdkh2IXHbZ — DansGaming (@Dansgaming) May 26, 2023

«Digne des années 2000, améliorée par [des graphismes] peu jolis. Paramétrage épiques + RTX on ne donnes rien de spécial. Si [le jeu] sortait 10 ans en arrière oui ... mais pas maintenant. [Il est] est trop nul.»

«Vraiment déçu pour un jeu année 2023, le graphisme est vraiment pourri, il y a énormément de bugs camera, je n’ai joué que 3h dessus, je trouve que sa n'a rien avoir avec la bande-d’annonce que nous avons eux.»

Quelqu’un qui a joué 0.3 «heures» à Gollum a tout simplement laissé le commentaire «Gameplay??». En dire tant avec peu de mots, c’est presque poétique.

i haven’t played the gollum game yet but this screencap is SO funny pic.twitter.com/kSfZyA6FEK — anna 🏹 (@myelessar) May 25, 2023

Mon commentaire préféré est celui-ci:

«Puisqu'il faut comparer ce qui est comparable, Tarzan sur Nintendo 64 avait le même gameplay mais mieux maîtrisé, plus clair, moins buggé, plus fluide, une meilleure histoire, une raison de trouver les “collectibles”, une bande sonore plus appropriée, plus de variations dans les armes, plus d'interactivité une plus longue durée de vie et moins de soucis de textures. En gros, jouez à des jeux qui ont 23 ans d'ancienneté, ils seront plus neufs que cette purge de 15h allongée par le “die and retry” causée par l'absence de test avant sortie. ». Ouch.

Bref, vous pouvez essayer The Lord of the Rings: Gollum sur PC, Xbox Series X/S et PS5, mais vous ne devriez pas.

*Des corrections d’orthographe ont été apportées aux commentaires