Une maison de style californien avec vue sur le lac Magog à vendre à Sainte-Catherine-de-Hatley pour 2 775 000 $

Quelqu’un ici a un petit 2 millions de dollars qui traîne dans un coffre? Si oui, peut-être que cette maison de Sainte-Catherine-de-Hatley va vous parler. Sinon, possible d'y puiser quelques idées déco en lisant les prochaines lignes.

Construite en 2013, cette maison de prestige surplombe le (très convoité) lac Magog. De style californien, tout porte à croire que cette maison pourrait figurer dans l’émission Selling Sunset sur Netflix tant elle est majestueuse.

La maison est conçue sur un niveau et comprend de très hauts plafonds, de magnifiques planchers de béton poli et une fenestration grandiose.

Au salon, profitez d’un foyer au bois et d'une superbe bibliothèque murale.

De son côté, la cuisine est munie d'électroménagers haut de gamme, d'un large îlot, de superbes comptoirs en quartz, d'un coin déjeuner et d'un coin-bar. Celle-ci s'ouvre sur la terrasse couverte grâce à de grandes portes-fenêtres à levage.

Au total, comptez trois chambres et quatre salles de bain.

Dignes d’un hôtel boutique, les chambres appellent à la détente. La chambre principale profite d’un accès direct à la piscine et au sauna.

La salle de bain attenante comprend une douche à l'italienne en quartz, un bain autoportant, une grande vanité et une pièce-penderie adjacente munie de rangements intégrés.

Dans l'aile gauche de la propriété, vous arriverez dans le repaire des enfants ou des invités. Cette aile comprend une autre suite donnant sur le lac et les montagnes, une troisième chambre, un bureau et une troisième salle de bain complète.

Le garage double adjacent au mudroom est muni d'un plancher chauffant, recouvert d'époxy. Il comprend un rangement séparé, un évier ainsi qu'une sortie vers l'extérieur.

Une superbe terrasse couverte, une piscine creusée au look infini, un sauna sec et un spa en font la parfaite maison à proximité de Magog, Sherbrooke et du parc du Mont Orford.

Manon Côté, Sandra Williams et Nadia St-Laurent d'Engel & Volkers s’occupent de la vente. Le prix demandé est de 2 775 000$.

