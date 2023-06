5 appartements à louer à Montréal à moins de 10 minutes de marche d'un métro

Partager







Êtes-vous toujours à la recherche d’un logement, à moins d’un mois de la journée nationale du déménagement? Pour vous donner un coup de pouce dans vos recherches, 24 heures a épluché des petites annonces pour dénicher cinq appartements situés à 10 minutes à pieds ou moins d’une station de métro à Montréal.

• À lire aussi: Un minuscule appartement de 77 pieds carrés à louer pour 2350$ par mois à New York

• À lire aussi: On a consulté de vieilles annonces pour savoir combien les apparts coûtaient à Montréal il y a 50 ans

Square-Victoria-OACI

Rue Saint-Paul Ouest (H3C 1M4)

1600$ par mois

PHOTO Kijiji

Si vous travaillez au centre-ville ou dans le Vieux-Montréal et en avez marre d’être pris dans le trafic, vous avez ici un appartement de style condo situé à cinq minutes de la station Square-Victoria-OACI, sur la ligne orange.

PHOTO Kijiji

On parle ici d’un 3 1/2 d’un peu moins de 500 pieds carrés avec une chambre et un grand balcon privé. Le locataire a également accès à la salle de gym et à la piscine de la tour à condos.

PHOTO Kijiji

En prime, vous avez accès la terrasse sur le toit, offrant une vue imprenable sur le centre-ville de la métropole, et les animaux sont acceptés.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Saint-Michel

Boulevard Saint-Michel (H2A 2Z7)

1530$ par mois

PHOTO Kijiji

Si vous recherchiez du neuf, ce 3 1/2 situé en face du métro Saint-Michel sur la ligne bleue pourrait être pour vous. L’appartement de style condo a été bâti en 2021 seulement. C’est grand, c’est lumineux, c’est frais.

PHOTO Kijiji

L’internet, le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-vaisselle et l’ensemble laveuse-sécheuse sont d’ailleurs inclus avec le logement et les animaux sont également acceptés, sous certaines conditions.

PHOTO Kijiji

Si votre portefeuille vous le permet, vous pouvez louer une place de stationnement intérieur pour 150$ par mois.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Rosemont

1-821, boulevard Rosemont

1175$ par mois

PHOTO Hugo Chéné | Via Capitale

Un studio aux allures d’un modeste 3 1/2 est actuellement disponible dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, à un jet de pierre de la station Rosemont et de la bibliothèque Marc-Favreau.

PHOTO Hugo Chéné | Via Capitale

PHOTO Hugo Chéné | Via Capitale

Les électros ne sont pas inclus, mais peuvent tout de même être loués. Le locataire a également accès à une petite terrasse privée, à l’abri des regards, puisque l’appartement se trouve à l’arrière de l’immeuble.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Mont-Royal

Rue Brébeuf (H2J 3K9)

1150$ par mois

PHOTO Kijiji

Un 2 1/2 situé dans un immeuble à logement est présentement libre pour la location. Il est situé en plein cœur du Plateau-Mont-Royal, tout près de bars, restos, commerces indépendants de l’avenue Mont-Royal.

PHOTO Kijiji

L’annonce affirme que l’appartement a été fraichement rénové et que le chauffage, l’eau chaude, la cuisinière et le réfrigérateur sont inclus dans le prix du loyer.

PHOTO Kijiji

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

Côte-Sainte-Catherine

4825, ch. de la Côte-Sainte-Catherine (H3W 1M4)

1195$ par mois

PHOTO Kijiji

Il n’y a pas plus près d’un métro que ça. On peut apercevoir la station Côte-Sainte-Catherine, sur la ligne orange, de l’une des fenêtres de l’appartement.

PHOTO Kijiji

PHOTO Kijiji

L’eau chaude, le chauffage, la cuisinière et le réfrigérateur sont inclus. Une buanderie se trouve également dans l’immeuble. L’annonce indique que le logement a été fraichement rénové et peinturé. Toutefois, les animaux ne sont pas acceptés.

Pour voir l’annonce, c’est par ici.

À voir aussi: