Days of Play: des rabais sur plein de jeux PS5

La semaine Days of Play est entamée chez PlayStation et durant les prochains jours, le géant du jeu vidéo proposera des rabais sur une panoplie de trucs.

Économisez sur les abonnements PlayStation Plus

Days of Play permettra aux joueurs de s’abonner à PlayStation Plus à prix réduit.

Pour les nouveaux abonnés et les abonnés actuels à PlayStation Plus, tous les abonnements de 12 mois seront proposés avec 25 % de réduction. Ceci inclut les plans Essential, Extra et Premium/Deluxe.

Les abonnés actuels à PlayStation Plus Essential et Extra peuvent également bénéficier d’une réduction de 25 % sur les abonnements de 1, 3 ou 12 mois s’ils optent pour un plan supérieur.

Rabais sur des jeux

Plusieurs jeux profitent également de rabais intéressants, que ce soit sur PS4 ou PS5. On a fait le tour de l’offre et sorti les titres les plus intéressants!

God of War Ragnarok (PS4/PS5)

89,99$ 63,89$

(PS4/PS5) 63,89$ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4/PS5)

64,99$ 25,99$

(PS4/PS5) 25,99$ The Last of Us Part 1 (PS5)

89,99$ 63,89$

(PS5) 63,89$ Horizon Forbidden West (PS4/PS5)

89,99$ 51,29$

(PS4/PS5) 51,29$ Dead Island 2 (PS4/PS5)

98,99$ 78,40$

(PS4/PS5) 78,40$ WWE 2K23 (PS4)

79,99$ 53,59$

(PS4) 53,59$ Dead Space (PS5)

89,99$ 62,99$

(PS5) 62,99$ Gotham Knights (PS5)

89,99$ 26,69$

(PS5) 26,69$ Sonic Frontiers (PS4/PS5)

79,99$ 47,99$

(PS4/PS5) 47,99$ Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

89,99$ 37,79$

(PS5) 37,79$ Forspoken (PS5)

93,49$ 46,74$

(PS5) 46,74$ LEGO Star Wars The Skywalker Saga (PS4/PS5)

79,99$ 31,99$

(PS4/PS5) 31,99$ Dying Ligyht 2 Stay Human (PS4/PS5)

79,99$ 39,99$

(PS4/PS5) 39,99$ Stray (PS4/PS5)

39,99$ 29,99$

(PS4/PS5) 29,99$ Sifu (PS4/PS5)

53,49$ 32,09$

Pour voir tous les rabais, c’est par ici!

