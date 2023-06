Faire son épicerie chez Dollarama, est-ce que ça vaut vraiment la peine?

Partager







BILLET – Honnêtement, quand j’entendais dire que c’était moins cher de faire son épicerie chez Dollarama qu’ailleurs, j’étais vraiment sceptique. J’avais l’impression qu’on y retrouvait surtout de petits formats (ce qui n’est pas reconnu pour être économique) et beaucoup de malbouffe. J’ai quand même décidé de tenter l’expérience et... j’ai été agréablement surprise!

Mettons d’abord quelque chose au clair: on peut difficilement faire TOUTE son épicerie chez Dollarama, puisqu’il n’y a pas de fruits et légumes frais, ni de section réfrigérée pour pouvoir se procurer des aliments de base comme du lait, du beurre ou des œufs.

Comme le but de mon défi n’était pas de savoir si je pouvais me nourrir exclusivement de cannes (car je sais déjà que la réponse est oui), j’ai décidé de faire ma liste d’épicerie comme à l’habitude, et d’aller d’abord chez Dollarama acheter tout ce que je pouvais trouver, avant de me déplacer vers mon épicerie habituelle pour le reste.

Voici ce que j’ai réussi à trouver au Dollarama:

Deux paquets de nouilles instantanées (ramens)

Des craquelins «santé» (nature)

Un sachet de mélange de noix

Un sac de riz blanc

Un sachet de mangues séchées

Une boîte de céréales de type « granola »

Des paquets de chocolat chaud

Un pot de salsa

Le total pour ces items s’est élevé à 18,43$.

Difficile de savoir si c’est bon sans faire un comparatif.

Dollarama VS Maxi

Je suis d’abord allée comparer ces prix avec ceux affichés en ligne pour l’épicerie grande surface «bon marché» la plus près de chez moi (Maxi). C’est une épicerie où je vais peu souvent, parce que je n’ai pas de voiture et qu’elle est située à un endroit où il n’est pas agréable de se rendre à pied ou à vélo. Les formats sont aussi très gros, ce qui n’est pas pratique à ramener chez soi sans voiture.

Mais j’avais justement l’impression qu’en achetant de gros volumes, on finirait par payer moins cher chez Maxi que chez Dollarama une fois le prix rapporté à la quantité. Mais selon l’épicerie que j’ai faite, pas nécessairement!

Au total, mon épicerie du Dollarama m’a coûté 18,43$. Au Maxi, la même quantité des mêmes aliments me revenait à 23,17$, et j’aurais dû acheter des portions plus grosses, donc investir davantage dès le départ (en plus de les transporter et de les stocker chez moi).

Voici quelques exemples spécifiques:

Au Dollarama, j’ai pu obtenir un mélange de noix de 210 grammes pour 2,25$ . Au Maxi, je devais acheter un gros sac avoisinant les 10$, et la même quantité me revenait à 2,32$ .

. Au Maxi, je devais acheter un gros sac avoisinant les 10$, et la même quantité me revenait à . Les mangues séchées du Dollarama ont coûté 2$ pour 120 grammes. Chez Maxi, c’était 3,49$ pour la même quantité.

pour 120 grammes. Chez Maxi, c’était pour la même quantité. La même boîte de céréales Quaker se vendait 3,50$ au Dollarama et 5,29$ au Maxi.

au Dollarama et au Maxi. Le même paquet d’enveloppes de chocolat chaud Carnation était 3$ au Dollarama et 5,25$ au Maxi.

Dollarama ne gagne pas sur toute la ligne. Évidemment, il y a beaucoup plus de choix chez Maxi. Aussi, quand on attrape des spéciaux au Maxi, ça change la donne. Par exemple, au Dollarama, j’ai eu 418 ml de salsa pour 3,75$, et la même quantité me revenait à 1,92$ au Maxi en raison d’un gros spécial.

J’ai tenté la comparaison avec mon épicerie de quartier, un commerce indépendant où j’aime bien aller.

Et là, ouf, le calcul était impressionnant. Si on se fie à mon échantillon, j’aurais dû payer... 41,84$ pour les mêmes items à mon épicerie de quartier, plus du double de ce que j’ai payé au Dollarama.

Mais avant que j’arrête d’aller dans ce commerce, quelques nuances s’imposent:

Trois items sont principalement responsables de cet écart: le mélange de noix, les mangues séchées et les céréales, qui y coûtent respectivement 9,65$, 8,15$ et 8,27$ pour la même quantité. Ce n’est pas pour rien que je fais souvent un détour par une autre bannière pour acheter ce type de produits, ou que je m’en passe. Pour le reste des produits, l'écart était plus raisonnable.

Les rabais à cette épicerie touchent surtout les fruits et légumes, qui constituent une grande proportion de mon panier d’épicerie habituel, ce qui n’est pas reflété dans ce calcul, puisqu’il n’y en a pas chez Dollarama.

Surtout, la proximité de cette petite épicerie qui vend de tout me permet de ne pas avoir de voiture au quotidien. C’est une grosse économie annuelle, qui explique pourquoi ça ne me dérange habituellement pas de payer plus cher pour certains produits.

Ce que je conclus de tout ça? Pour ma situation, qui ressemble probablement à celle de nombreuses personnes qui habitent à Montréal, si je veux faire baisser ma facture d’épicerie, je suis mieux d’aller acheter certains produits au Dollarama situé à 10 minutes de marche de chez moi que de me lancer dans un achat de masse au Maxi qui implique d’emprunter ou de louer une voiture.

Je le retenterai avec des aliments différents pour voir si la tendance se maintient, mais quelques observations que j’ai faites me laissent croire que oui. Les aliments suivants, que je n’ai pas achetés, car je n’en avais pas besoin, m’ont d'ailleurs semblé particulièrement bon marché:

Une bouteille de moutarde à 1,50$

Un bon pot d’olives à 1,75$

De la sauce Red Hot à 1,75$

Des boîtes de thon à 1$

Du lait de coco à 1,50$

Du pain tranché à 2,75$

Des céréales Mini-Wheats à 3$

Un pot de confiture à 2,25$

Des pots d'épices à 1$

Vous avez des bon trucs à partager côté épicerie? Écrivez-moi à camille.d-pelletier@quebecormedia.com.