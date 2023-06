Le gouvernement Legault ordonne l’annulation d’un événement antiavortement au Centre des congrès de Québec

Partager







Le gouvernement Legault a ordonné l’annulation d’un événement antiavortement qui devait avoir lieu au Centre des congrès de Québec, du 23 juin au 2 juillet prochain.

L’événement baptisé «Rallye foi, feu, liberté», qui était organisé par Harvest Ministries International, un promoteur basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, devait rassembler 1000 personnes par jour, a révélé Radio-Canada, vendredi.

Lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a raconté que son cabinet est intervenu pour en exiger l’annulation dès qu’elle en a eu vent.

«Dès qu’on a été informés de la situation, j’ai demandé qu’on tire la plug», a résumé la ministre Proulx, devant la presse parlementaire.

«On est un gouvernement résolument pro-choix. Alors il faut être conséquent. Je remercie Caroline d’ailleurs pour sa vigilance là-dessus et aussi sur sa promptitude à agir», a commenté, à ses côtés, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.

«C’est venu à notre connaissance qu’il y avait une organisation qui voulait tenir un événement pro-vie. Nous on n’est pas dans cette dynamique-là et [...] depuis le début du mandat, j’essaie de protéger le droit des femmes de choisir l’avortement», a ajouté Mme Biron.

Une question de jugement, dit Legault

«Écoutez, il y a une question aussi de jugement. On n’ira pas permettre à des groupes antiavortement de pouvoir faire des grands spectacles dans des organismes publics», a commenté de son côté le premier ministre François Legault.

L’annulation de cet événement entraîne une perte d’environ 60 000$ au Centre des congrès de Québec. La ministre Proulx en a profité pour envoyer un signal clair au PDG du Centre des congrès de Québec, de même qu’à ceux du Palais des congrès de Montréal et du Parc olympique.

«Parce que c’est contre les principes fondamentaux du Québec [...] ce type d’événement là n’aura pas lieu chez nous. Et j’ai avisé le PDG ce matin qu’il n’y aura pas d’accompagnement de l’entreprise qui doit se relocaliser. Elle devra le faire toute seule.»