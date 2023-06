Le lave-glace est pas mal plus polluant qu’on le croyait

Partager







Le lave-glace constitue une source de polluants plus importante qu’on le croyait à cause des alcools qu’il contient, révèle une étude de l’American Chemical Society (ACS) publiée dans la revue Environmental Science & Technology.

• À lire aussi: Les «polluants éternels» sont partout: 4 choses à savoir sur les PFAS

• À lire aussi: François Legault parle de transition énergétique à côté d’un Hummer électrique

En effet, les composés organiques volatils (COV) dans les rejets d’éthanol et de méthanol – les alcools contenus dans les produits d’entretien des véhicules comme le lave-glace – comptent pour près du double de la quantité de tous les COV dans les gaz d’échappement.

Les COV sont des molécules à base de carbone qui se vaporisent facilement et qui peuvent contribuer à la formation de l’ozone, un gaz à effet de serre (GES). Quand il y a du smog, c’est principalement à cause de la formation d’ozone troposphérique.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’ACS ont mesuré les quantités d’ingrédients de lave-glace vaporisés par les voitures en installant des capteurs sur une camionnette stationnée aux abords d’une route passante. Ils ont ensuite comparé les résultats à ceux d’une camionnette aussi munie de capteurs placée dans un secteur où il y a peu de trafic.

Pas réglé avec l’électrification

Selon des chiffres de l’Agence américaine de protection de l’environnement, les émissions de CO2 des véhicules ont baissé de 25% depuis le début 2000. Or, ce GES ne représente qu’une partie de toutes les émissions d’un véhicule. L’autre composante importante des émissions sont les COV.

• À lire aussi: Pétro-masculinité: quand brûler du gaz dans un gros char est synonyme de virilité

Ainsi, même si l’électrification du parc automobile élimine les COV dans les gaz d’échappement, «les niveaux de ces gaz non dérivés du carburant resteront probablement inchangés», écrit l’ACS dans un communiqué.

Des alternatives moins polluantes

Au Québec, on consomme plus de 22 millions de bidons de lave-glace par année, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). On s’entend, le lave-glace est nécessaire pour assurer une bonne visibilité à un conducteur, donc pas question de cesser de l’utiliser.

Il existe néanmoins des alternatives moins polluantes, y compris de faire son propre liquide lave-glace. Voici la recette:

900 ml d’eau distillée

100 ml de vinaigre blanc

10 ml de savon à vaisselle

En hiver, on peut ajouter 100 ml d’alcool isopropylique – ou de la vodka si c’est ce que vous avez sous la main! – afin d’agir contre le gel.

À voir aussi: