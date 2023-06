Les fans de Taylor Swift portent des couches pour ne rien manquer du spectacle

Partager







Grosse semaine pour les Swifties (le nom que se donnent les fans de Taylor Swift): après avoir souffert d’amnésie après un spectacle de la chanteuse, on apprend que certains d'entre eux portent des couches pour être sûrs de ne rien manquer.

À un moment donné, il y a des limites.

On n’a rien contre le fait de vouloir vivre le moment présent et d’assister à l’entièreté du spectacle, mais ça commence à être gênant pour les fans de Taylor Swift.

Plusieurs Swifties ont témoigné sur les réseaux sociaux en disant s’avoir procuré des couches pour adultes afin de ne rien manquer du concert qu’ils allaient voir.

On apprécie le dévouement de ces personnes mais on pousse peut-être le bouchon un peu trop loin... de là à passer quelques heures dans son pipi ou son caca, non merci.

Ces personnes ont dit avoir pensé longuement à cette astuce et sont tout de même assez courageuses pour partager leur expérience.

Il semble y avoir quelque chose dans l’air lorsqu’on va voir Taylor Swift en concert...

Encore une fois, on salue le courage des Swifties.

