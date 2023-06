[VIDÉO] Visite chez Kristina: un appartement industriel et chaleureux à 1700$ par mois dans le Mile-Ex

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Kristina et Jean-Philippe parfaitement situé à deux pas du marché Jean-Talon et du parc Jarry.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: C’est un loft qui comprend une chambre semi-fermée et une grande salle de bain avec bain et douche séparés.

Naomi Auger

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: On habite ici depuis le 13 mars 2020! Au moment où la pandémie éclate. On a donc passé toute la pandémie ici. Pas besoin de vous dire qu’on a eu le temps de mettre beaucoup d’amour dans la déco, et que tous les éléments sont bien pensés.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: C’est mon chum qui l’a trouvé sur Marketplace. Dès la première visite, il n’y avait absolument rien qui m’enchantait dans la déco. Avec le béton, je trouvais ça tellement froid. On a continué nos recherches, mais on s’est vite rendu compte que c’était l'appartement pour nous. Ce sont les fenêtres et la taille de l’appartement qui nous ont convaincus. Par chance, le proprio nous a donné la permission de peindre les cabinets de la cuisine (qui étaient un genre d’affreux bourgogne). [rires]

Naomi Auger

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: On paie 1700$ par mois. Le loyer n’a pas augmenté depuis 2020! On est vraiment chanceux! Cependant, nous allons bientôt le quitter et le proprio va augmenter le loyer à 1850$ par mois.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: Comme c’est un loft, je n’ai pas vraiment le choix de dire que c’est l’aire commune! On passe beaucoup de temps dans la salle à manger comme on aime beaucoup recevoir. Mon chum, lui, adore le coin bureau.

Naomi Auger

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

R: Il fallait absolument trouver une manière de réchauffer l’endroit parce que c’était très froid. Le dossier de la cuisine est en stainless et les comptoirs en béton. Je voulais vraiment m’éloigner du look industriel. On s’y est pris en favorisant les meubles en bois, les souvenirs de voyage, le rotin, l’osier et le mélange des tissus. On aime courir les brocantes et surfer sur Facebook Marketplace.

Naomi Auger

Q: Pourquoi avoir choisi le Mile-Ex?

R: Comme nous sommes travailleurs autonomes en photo et vidéo, on aimait beaucoup le Mile-End pour son côté artistique et créatif. C’est un quartier qu’on visitait souvent et on souhaitait y habiter à tout prix. On porte également le marché Jean-Talon dans nos coeurs. La première fois qu’on a visité l’appartement, on a pris une marche question d’explorer les alentours, et on est tombé en amour de la vie de quartier.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: J’avoue qu’on trouve ça difficile que la chambre ne soit pas fermée. C’était très difficile pendant la pandémie car nous travaillons tout le temps à la maison.

Aussi, nous n’avons pas de terrasse et j’avoue que ça ferait mon bonheur de pouvoir me poser à l’extérieur en été.

Courtoisie Kristina

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

R: On est tout le temps à la Taverne Atlantic! Sinon, on adore La Ferme des Quatre temps au Marché Jean-Talon, Binette et filles pour les fleurs et Ils en fument du bon pour les bonnes bières de micro.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Ne manquez pas ces autres visites:

s

s