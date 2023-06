Comment savoir si vos données circulent sur le Dark Web

Partager







N'importe quel internaute peut craindre de voir ses données personnelles dérobées sur le Web, mais aussi sur le Dark Web. Ce dernier rassemble tous les contenus de réseaux alternatifs accessibles via des configurations ou des protocoles spécifiques. Heureusement, il existe des outils en ligne qui permettent de savoir si ses comptes sont menacés.

S'il peut être un espace de liberté d'expression, le Dark Web est aussi l'endroit où s'échangent et se vendent des armes, des stupéfiants en tous genres et des données personnelles. Sachez que votre compte Facebook, votre numéro de sécurité sociale ou de carte bancaire peuvent être vendus sur des marchés illégaux.

Il existe des outils pour savoir si, malheureusement, certaines de vos données, à commencer par votre courriel, circulent sur le Dark Web. Pour cela, vous pouvez par exemple vous rendre sur le site Have I Been Pwned ("est-ce que je me suis fait avoir ?" en français) ou sur une page dédiée de l'éditeur d'antivirus F-Secure.

À chaque fois, vous devez entrer votre adresse courriel et le service recense alors la liste de tous vos comptes dont les données ont été signalées comme dérobées. Si ces données sont en circulation, rien ne prouve cependant qu'elles ont été utilisées ou revendues. Il faudra dans tous les cas au plus vite changer les mots de passe correspondant à cette adresse courriel et aux comptes identifiés.

Pour éviter d'être victime de vols de données, il y a des gestes simples à adopter, comme changer régulièrement, tous les trois mois par exemple, vos mots de passe. Cela n'empêchera sans doute pas votre adresse courriel de circuler un jour sur des réseaux obscurs, mais vos comptes et données associées y seront moins menacés.