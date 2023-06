Feux de forêt: voici ce que les gens de Sept-Îles mettent dans leur sac en cas d'évacuation

Partager







À Sept-Îles, les écoles sont fermées et les résidents doivent éviter d'ouvrir leurs fenêtres, ne pas aller en forêt et avoir en tout temps un sac prêt au cas où on leur demanderait d'évacuer leur domicile.

Des milliers de citoyens ont déjà été évacués de cette ville de la Côte-Nord menacée par un incendie jugé hors de contrôle qui brûle à 7 km de la municipalité. Les gens qui sont toujours sur place croisent les doigts et attendent de voir comment la situation va évoluer, percevant parfois à l'horizon des nuages de fumée, une lueur orangée... ou un ciel bleu.

Sac d'évacuation

La Ville de Sept-Îles demande aux citoyens de préparer un sac d'évacuation contenant les items suivants:

Un ensemble de vêtements et de chaussures par personne

Une couverture ou un sac de couchage par personne

Du papier hygiénique et des produits sanitaires (brosse à dents, dentifrice, shampooing, savon...)

Médicaments et lunettes de rechange

Un trousseau de clés supplémentaire, de l'argent de poche et des pièces d'identité pour chaque membre de la famille

Pour les gens qui ont de jeunes enfants: des couches jetables, des biberons et du lait maternisé, ainsi que des livres et jouets pour passer le temps

Les gens qui ont des animaux de compagnie sont encouragés à les confier à des proches qui n'habitent pas dans une zone à risque.

En cas d'évacuation, les gens qui n’ont nulle part où aller seront redirigés vers l'un des quatre sites d'hébergement temporaires, qui ont été mis en place pour l'occasion. Ceux-ci se trouvent à Port-Cartier, Forestville, Baie-Comeau et Saguenay. Des refuges acceptent également les animaux de compagnie.

Photo courtoisie Les résidents de Sept-Îles scrutent l'horizon en espérant que le feu ne progresse pas davantage vers la ville.

Un record de feux au Québec

Lundi, il y avait 156 feux en action au Québec, et près de 160 000 hectares de forêts partis en fumée. C'est du jamais-vu au Québec, a affirmé à QUB radio Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

«Si on fait le bilan jusqu’à présent, la SOPFEU est intervenue sur 416 feux, et les superficies évaluées c’est 158 521 hectares de forêts, alors qu’à pareille date [l’année passée] c’était à peu près 200 feux et 200 hectares de forêts», a-t-elle ajouté.

Mme Poitras a tout de même insisté sur le fait qu’une bonne partie des superficies évaluées concerne des zones forestières non habitées, donc où il n’y a pas de menaces pour la vie humaine ou pour les infrastructures.

Pour la SOPFEU, les plus grandes préoccupations se trouvent à Sept-Îles et en Abitibi.

Mme Poitras a également expliqué que les prévisions concernant le retour des évacués à leur domicile étaient impossibles.

L’armée canadienne est déjà en renfort, et la province attend également des pompiers de France, du Portugal et des États-Unis, entre autres.

- Avec des informations de l'Agence QMI