Katherine Levac ne sera pas de retour à l'animation de L'amour est dans le pré

Partager







Katherine Levac a pris tout le monde par surprise, lundi matin, en annonçant qu'elle quittait son rôle à l'animation de L'amour est dans le pré.

Le 5 juin en matinée, l'humoriste et animatrice a dévoilé sur sa page Instagram que la prochaine saison de L'amour est dans le pré se ferait sans elle, et qu'elle passait le flambeau.

• À lire aussi: Gala Les Olivier 2023: le monologue de Katherine Levac fait beaucoup réagir



Dans un long message adressé à ses abonnés, elle admet que malgré son amour sincère pour la populaire émission, il lui était impossible de l'animer tout en conciliant sa vie familiale et la tournée de son prochain one-woman show, intitulée L'homme de ma vie.

• À lire aussi: Katherine Levac s’ouvre sur son attirance envers les femmes au podcast Sexe Oral



Dans le reste de son message, elle tient à remercier le public fidèle de l'avoir accueillie, alors qu'elle succédait à Marie-Eve Janvier.

Lisez son message complet:







«C’est avec le sentiment du devoir accompli que je passerai le flambeau de l’animation de l’Amour est dans le pré pour la saison à venir.

Vous connaissez mon amour sincère pour cette émission, mais il m’était devenu impossible de continuer à sillonner les fermes du Québec pour flatter des chats de granges aux yeux parfois infectés tout en conciliant ma vie familiale et ma tournée d’humoriste.



Je n’ai que des bons mots sur l’ensemble de cette aventure, j’y ai créé des amitiés sincères avec les agriculteurs et leurs prétendants et prétendantes.

J’ai le cœur gros de quitter ce gros projet mais je me réjouis en pensant au fait que je suis toujours invitée à vos mariages et vos épluchettes de blé d’inde. Wow, C’était mon seul but et il est atteint.



Je remercie chaleureusement Bell Media, Noovo et Attraction pour la confiance accordée, et c’est à vous, le public fidèle et engagé de l’Amour est dans le pré, que j’ai le plus envie de dire merci.

D’avoir été ouvert et accueillant, ça m’a mise en confiance dans ce nouveau rôle d’animatrice, j’ai eu tellement de plaisir à le faire.



Si vous saviez à quel point je sais que je vous laisse entre bonnes mains !!! Je ne peux, pour le moment, divulguer l’identité de la personne chanceuse qui prendra le relais, mais une chose est certaine: je serai, comme vous, fidèle au poste pour la regarder matcher du monde dans des tracteurs CASE IH.



Sur ce, j’espère que vos semences se sont bien passées, au plaisir de vous revoir dans une salle près de chez vous !



À très bientôt !»



• À lire aussi: La grande maison centenaire de Katherine Levac est à vendre à Montréal pour 1,2 M$



Rapidement, sous la publication, les internautes ont été nombreux à mentionner qu'elle allait leur manquer. Lors de son arrivée, en 2020, la maman de Ben et Mathias avait su faire sa place et charmer les téléspectateurs. D'ailleurs, on remarque dans son message qu'elle mentionne qu'elle connaît l'identité de la personne qui prendra le relais pour ce qui sera la 12e saison, et que le public sera «entre bonnes mains». On se demande de qui il s'agit!

Avez-vous des idées?

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s