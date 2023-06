Lego: l’arcade PAC-MAN interactive est parfaite pour les fans de rétro

Partager







Vous adorez les jeux rétro? L’ensemble Lego PAC-MAN risque de vous faire triper!

Comprenant 2651 pièces, cet ensemble conçu pour les adultes a tout pour charmer les amateurs de jeux vidéo. L’arcade en question n’est pas fonctionnelle, mais elle comprend des éléments interactifs qui donnent l’impression de réellement jouer à PAC-MAN.

Bande-annonce Lego PAC-MAN

Cette réplique LEGO comprend une manette à 4 directions et un monnayeur lumineux. Tournez la manette pour activer un labyrinthe mécanique qui simule la course-poursuite classique entre les personnages, ou ouvrez le panneau arrière pour voir les éléments mécaniques. Il y a même une scène d’arcade des années 1980 à construire, avec une figurine de jeu et une vitrine avec des figurines de PAC-MAN, BLINKY et CLYDE.

L’ensemble est une célébration du 43e anniversaire du bonhomme gourmand. Justement, saviez-vous que la couleur jaune emblématique de PAC-MAN avait été inspirée par la couleur des briques jaunes de Lego?

Courtoisie LEGO

Dépêchez-vous de vous procurer l’ensemble Lego Pac-Man dès maintenant, car il risque d’être très populaire!