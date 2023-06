The Idol: Lily-Rose Depp s'éloignait parfois de The Weeknd pendant le tournage

Partager







Lily-Rose Depp a révélé qu'elle «évitait» parfois The Weeknd sur le tournage de The Idol.

Dans la nouvelle série HBO, diffusée depuis dimanche, la mannequin et actrice joue une vedette pop troublée qui tombe amoureuse d'un propriétaire de boîte de nuit et gourou nommé Tedros, joué par The Weeknd.

Lily-Rose Depp a expliqué à Entertainment Weekly qu'elle avait évité son camarade de tournage lorsqu'il passait en «mode Tedros complet» pour l'aider à se préparer à jouer son personnage.

«Je ne pense pas que quiconque se soit complètement plongé dans la méthode Actors Studio, personne n'a perdu la tête, a-t-elle déclaré. Eh bien, parfois, quand Abel devenait... Je ne veux pas trop révéler comment évolue le personnage d'Abel, mais quand il passait parfois en mode Tedros complet, je l'évitais. Je me disais: "Il est dans sa zone en ce moment."»

En mars, il a été affirmé que le tournage de la série manquait d'organisation, que le budget explosait, et que Sam Levinson avait transformé la série en une histoire d'amour tordue pleine de nudité gratuite et de contenu sexuel lorsqu'il en a repris la direction.

Lily-Rose Depp, qui avait pris sa défense à l'époque, a affirmé dans son entrevue qu'elle s'était beaucoup amusée à tourner The Idol.

«Nous sommes tous de très bons amis et nous sommes tous des personnes similaires et nous nous comprenons vraiment, a-t-elle déclaré. Nous avons beaucoup ri, écouté beaucoup de musique, dansé, et ce genre d'énergie est ce qui a allégé les moments les plus lourds, parce que chaque fois que vous saviez qu'il y avait une scène plus importante et émouvante à venir, vous aviez l'impression d'être entouré de gens avec qui vous vous sentez à l'aise, de gens qui vous soutiennent, et ça se ressent dans la série.»

