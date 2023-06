Une famille de touristes «bougons» terrorise une serveuse

Partager







Une employée d’un restaurant du Pays de Galles a vécu une expérience traumatisante lorsqu’elle a dû servir un groupe de «gens horribles».



Selon ce que rapporte North Wales Live, le groupe de 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants aurait eu un «comportement horrible» au Llanbedrog Beach Bar de Gwynedd, ce qui aurait «réduit aux larmes» la serveuse assignée à leur table.

• À lire aussi: Une famille de touristes «bougons» terrorise la Nouvelle-Zélande



Les clients belliqueux auraient lancé leurs assiettes au personnel du restaurant et auraient envoyé promener les employés en leur disant «fuck off!».

Ils auraient également renversé leurs assiettes sur la table et y auraient écrit «PISSE» avec des frites.



«C’étaient les personnes les plus grossières que nous ayons jamais eues ici», a écrit sur Facebook un membre du personnel, exhortant les autres propriétaires d'entreprises locales à refuser de les servir.



«Ce sont des gens horribles horribles! Je me sentais tellement mal - ils criaient tous et faisaient une scène devant les enfants, qui étaient assez grands pour savoir ce qui se passait».

• À lire aussi: Une station en Antarctique oblige ses résidents à se faire retirer leur appendice



Sur Instagram, l’établissement a tenu à rappeler à tous sa politique.



«Suite à un incident survenu hier, nous rappelons à tous les clients que nous ne tolérerons aucun abus verbal, juron ou lancer d'assiettes ou de nourriture à n’importe quel membre du personnel», a indiqué le restaurant.



Selon les médias britanniques, un afflux de touristes aux moeurs douteuses aurait été causé par une nouvelle réglementation en vigueur au Pays de Galles.

En effet, plusieurs résidences secondaires sont maintenant converties en AirBnB, mais profitent d’un congé de taxes si le seuil d’occupation de 182 jours par année est atteint.

Cela incite donc certains propriétaires à louer leurs résidences pour des sommes dérisoires afin d’atteindre ce seuil.

Et avec les prix dérisoires, viennent les touristes indésirables.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s