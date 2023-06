Apple: le prix du casque Vision Pro fait réagir les internautes et les memes sont excellents

Ça y est, Apple a enfin dévoilé son premier casque de réalité mixte, qui offrira des expériences de réalité augmentée et virtuelle: l'Apple Vision Pro.

• À lire aussi: Apple dévoile son casque de réalité virtuelle et augmentée, Vision Pro

• À lire aussi: Apple dévoile le nouveau MacBook Air 15 po

Et c’est tout un casque. Son contenu numérique se mêle à l’espace physique de l’utilisateur, permettant à celui-ci non seulement de modifier ses méthodes de travail, mais aussi de divertissement.

Mais, le casque ne fait pas jaser que pour sa technologie impressionnante; son prix en a surpris plus d’un.

Eh oui, le casque Apple Vision Pro coûtera 3499$ US lorsqu’il sortira aux États-Unis l’an prochain. On ne connaît pas encore son prix canadien, mais ça risque de tourner autour de 4700$. Si le prix des pâtes alimentaires vous dérange autant que moi ces temps-ci, vous ne risquez pas non plus de débourser cette impressionnante somme pour avoir l’air de ça:

Si vous trouvez le prix du Vision Pro un peu dingo, vous n’êtes pas seuls. Les internautes en avaient beaucoup à dire lundi après-midi, et le casque vient tout juste d’être dévoilé!

Voici quelques tweets amusants.

Everyone after seeing that $3500 price tag on the Apple Vision Pro #WWDC23 pic.twitter.com/Lzzfidrte6 — 🌙 (@themoonpriv) June 5, 2023

I'm glad Apple finally got Vision Pro out the door but it's going to be years before a good version of this thing is ready.



External 2 hour battery and $3500 price tag means it's pretty only for devs and (rich) enthusiasts. — Austin Evans (@austinnotduncan) June 5, 2023

Apple really counting on the Apple Cultists to show up with that Vision Pro Price... — Zack Zwiezen👽 (@ZwiezenZ) June 5, 2023

If I had 3500$ and wanted portable VR device I’d buy a Quest and still have 3 grand — DeathMunch🧄 (@DeathxMunch) June 5, 2023

Gentlemen… Guess it’s time to start the Onlyfans. — 👑🐂 King Brown Cow (@FBrownCow) June 5, 2023

My bank account looking at the price of the Apple Vision Pro knowing I can’t afford it #WWDC23 pic.twitter.com/bZS7VUnZpY — Jobless Yb Fan (@ShisuiTheDonn__) June 5, 2023

Apple vision pro releases for a price of $3499

*everyone* #WWDC23 pic.twitter.com/e6iRIsMOQl — 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎✖️✖️//💥⏳🥀🐉 (@giselleb1234) June 5, 2023

My first thought after learning the $3,500 price of the Vision Pro.



(Homer's car was $82,000 in 1991, and with inflation, that's now $182,600.) pic.twitter.com/3w4Q8aU58L — jason_wilson (@jason_wilson) June 5, 2023

The Apple Vision Pro may SEEM expensive, but let's put it in perspective. It's less than a tenth of the price of one of Goldie Wilson III's hover conversions! pic.twitter.com/wEj2ti4FeA — Dave Rudden (@daverudden) June 5, 2023

my wallet after seeing the vision pro’s price pic.twitter.com/7IJFdCjHcS — florida (@floridaexisted) June 5, 2023

seeing the price of the vision pro pic.twitter.com/SQajoUTlzQ — Andrea Cova (@andreacov4) June 5, 2023