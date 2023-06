Voici (presque) la maison la moins chère au Québec en juin 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celles de mai et d’avril sont toujours à vendre (et qu’elles sont encore les moins chères), on vous propose une maison un peu plus chère. On vous fait le tour du proprio.

Pour le mois de juin, on se rend sur la Côte-Nord, plus précisément dans la municipalité de Longue-Rive, située à environ 6h30 de route de Montréal et 4h de Québec.

Si l’envie vous dit, vous pourriez mettre la main sur cette maison de plain-pied pour 25 000$, idéale comme résidence secondaire ou chalet, comme l’indique l’annonce RE/MAX. La maison pourrait toutefois aussi très bien servir de résidence principale.

La maison, qui a été construite en 1960, peut sembler petite. Elle compte néanmoins deux grandes chambres à coucher, une cuisine et une salle à manger, un salon et une salle de bain (avec salle de lavage).

La maison se trouve sur un terrain de 689,80 m2.

Bonne nouvelle pour les personnes qui ne sont pas manuelles: il n’y a presque pas de travaux de rénovation à faire à la résidence, qui est une vente de succession, à l'exception peut-être de quelques coups de pinceau ici et là.

Des travaux de stabilisation à la fondation de la maison devront toutefois être réalisés, précise l’annonce, et ce, aux frais de l’acheteur.

On ne sait pas si la collection de bibelots dans la cuisine vient avec la vente.

Une aubaine régionale

Bien que la maison soit en vente pour 25 000$, le terrain et le bâtiment sont respectivement évalués à 4600$ et 41 400$, pour un total de 46 000$, selon le plus récent rôle d’évaluation foncière. Il s’agit techniquement d’une économie d’environ 45% sur la valeur réelle.

Il s’agit d’ailleurs d’une aubaine pour le secteur où la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale était évaluée à un peu moins de 117 900$ en 2022 et de 64 345$ pour une maison mobile, selon les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

Aussi, peu importe où vous vous trouverez à Longue-Rive, vous aurez une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. La municipalité longe en effet le fleuve sur une distance de 27 km, au plaisir des quelque 968 Longue-Rivois et Longue-Rivoises.

Avis aux chasseurs d'aubaine: une maison mobile est disponible pour 20 000$, ce qui est moins cher que la valeur de la maison à Longue-Rive. La maison devra toutefois être déplacée par l'acheteur, puisqu'elle n'est pas vendue avec le terrain.

