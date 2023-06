Feux de forêt: voici ce que vous devez faire pour vous protéger des effets du smog

Partager







Plus de 150 feux de forêt font rage au Québec, une situation qui dégrade la qualité de l’air, même dans les endroits épargnés par les incendies. Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger des effets du fumé.

Les graves incendies actifs qui déciment le nord-ouest de la province engendrent une quantité de smog non négligeable dans plusieurs régions du Québec. La prudence est particulièrement de mise dans les régions les plus touchées, soit en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec et en Mauricie.

Le nombre de particules fines affecte cependant la quantité de l’air dans les régions voisines et celles situées au sud des brasiers, notamment Montréal et l’Outaouais.

La Santé publique de Montréal rappelle que «la fumée des incendies de forêt peut avoir des effets sur la santé des personnes, peu importe leur âge, et particulièrement les personnes asthmatiques et celles souffrant de problème cardiaque ou de problèmes respiratoires».

Voici quelques consignes générales pour la population affectée par le smog:

Restez à l’intérieur

Fermez les fenêtres et les portes de votre logement ou maison

Arrêtez l’échangeur d’air

Évitez de faire toute activité physique à l’extérieur

Comme la situation peut varier en fonction des vents au sein d’une même région, la Santé publique conseille d’être attentifs et d’éviter de rester à l’extérieur à l’apparition de ces symptômes:

Picotement des yeux et larmoiement

Écoulement nasal et irritation des sinus

Mal de gorge et toux légère

Mal de tête

N’hésitez pas à appeler le 811 si vous êtes préoccupés par votre santé ou celle d’un proche.