«Je ne peux pas sortir pas maquillée»: Cindy Cournoyer se confie sur son rapport au maquillage

«Je ne peux pas sortir pas maquillée.» Cindy Cournoyer l’admet: elle entretient une relation ambiguë avec le maquillage.

Dans le cadre de la Journée sans maquillage, celle qui a commencé à faire de l'acné à l'âge adulte se confie à 24 heures sur son rapport au maquillage, aux filtres «beauté» et aux applications de retouche.

«En vieillissant, j’ai développé de l’acné et mon rapport avec le maquillage a un peu changé, explique l’entrepreneuse et influenceuse. C’est devenu un outil pour cacher mes imperfections.»

«Avec les stories Instagram, j’ai, encore aujourd’hui, vraiment de la misère à me prendre sur le vif, pas maquillée», poursuit la cofondatrice de l'entreprise GIRL CRUSH. Même que la jeune femme ressent souvent le besoin de s’excuser de son apparence si elle n’est pas maquillée.

Pour elle, camoufler ses boutons avec du maquillage, c’est une manière de se protéger du regard des autres, surtout lorsqu’elle a plus de boutons qu’à l’habitude.

L'entrepreneure suit actuellement un traitement contre l'acné qui lui donne néanmoins une motivation supplémentaire pour aller faire des courses sans maquillage.

Une pression qui est normale

«C’est correct de ressentir de la pression [et de vouloir camoufler des imperfections] dans la société dans laquelle on vit», assure d’ailleurs Andrée-Ann Dufour Bouchard, cheffe de projets chez ÉquiLibre, l’organisme derrière la Journée sans maquillage.

«En prendre conscience et accepter qu’on ne soit pas nécessairement prêt tout de suite [à se montrer au naturel], c’est déjà un pas important», poursuit-elle.

Andrée-Ann Dufour Bouchard précise d’ailleurs que l’idée de la Journée sans maquillage n’est pas de démoniser le maquillage, ou d’en condamner l’utilisation, mais de se demander «si on est capable de sortir de la maison ou de publier une photo de soi au naturel».

Le maquillage peut d'ailleurs aussi amener du positif. Pour Cindy Cournoyer, par exemple, se maquiller a toujours été un moment pour passer du temps de qualité avec elle-même et une manière de laisser aller sa créativité.

«Ça n’a pas l’air de moi»

En plus du maquillage, Cindy Cournoyer a déjà utilisé des filtres pour lisser la peau de son visage, aux alentours de 2015.

«On dirait qu’au début, je me suis dit que ça faisait juste rehausser [certains traits de mon visage] et que ça ne paraissait pas. C’était devenu un automatisme, jusqu’à ce que je réalise que ça n’a pas l’air de moi», raconte l’influenceuse.

«Je me suis mise à réfléchir à ce que j’envoyais comme message [aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux] [...] et, du jour au lendemain, je me suis dit qu’il fallait que j’arrête ça tout de suite [les filtres].»

Cindy Cournoyer n’utilise aujourd’hui plus de filtres et ne retouche plus ses photos.