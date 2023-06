La vidéo de dizaines de personnes en file pour visiter un appart de Montréal fait jaser

Partager







Pas facile de se trouver un logement à Montréal. Parlez-en aux dizaines de personnes qui faisaient la file pour visiter un appart à Montréal. Une vidéo de la scène fait réagir sur les réseaux sociaux.

«Voici un appartement en visite et voici la crise du logement», peut-on entendre dans une vidéo de brucewaynewashere publiée lundi sur TikTok.

On y voit des dizaines de personnes à la queue leu leu sur le bord d'une rue en construction de Montréal. La file de locataires semble même se poursuivre après l'intersection, selon la vidéo.

Depuis sa publication, il y a moins de 24 heures, la vidéo a été visionnée plus de 685 000 fois et aimée par 31 000 personnes.

«C’est une grosse blague»

«Impossible», «Ouf», «OMG», «Terrifiant»: plus de 1050 personnes avaient commenté la vidéo, au moment d'écrire ces lignes.

«Déjà juste 5-6 personnes dans une file, c’est wild, mais là», s’étonne un internaute.

«On n'est tu pas assez bien loin de Montréal», écrit un autre, avant de se faire rappeler que la crise du logement frappe fort dans d'autres régions du Québec.

«Je me demande vraiment comment le dernier de la file s’est dit “c’est sûr que j’ai une petite chance, ça vaut le coup d’attendre”», a commenté une autre personne.

«Mais il n’y a pas de crise du logement???», demande ironiquement une autre personne en prenant le soin de mentionner le premier ministre François Legault.

De plus en plus cher

Même si la vidéo ne contient aucune information sur l’appartement qui serait à louer, on sait que les logements se font de plus en plus rares à Montréal et qu'ils sont de plus en plus chers, comme le soulignait le mois dernier un nouveau sondage Léger commandé par l’organisme Vivre en Ville.

Selon les résultats, l'augmentation moyenne d'un loyer lorsqu’une personne quitte son logement serait de 18%.

Toujours en mai dernier, la plateforme liv.rent avançait dans qu’il fallait débourser en moyenne 1686$ par mois pour un 3 1⁄2 non meublé à Montréal, soit 66$ de plus qu’en avril et 236$ de plus qu’en mai 2022.