Le film Captain America 4 change de nom

Partager







Le film «Captain America: New World Order» s’appellera plutôt «Captain America: Brave New World», a-t-on appris mardi.

Marvel Studios a annoncé ce changement sur Instagram en partageant une première image des acteurs Anthony Mackie et Harrison Ford sur le plateau de tournage.

Selon Variety, le changement de nom du film n’aura aucun impact sur sa date de sortie, qui est toujours prévue le 3 mai 2024.

Pour ne rien divulgâcher au cas où vous n’êtes pas à jour avec le MCU, cinéma et télé, on ne va pas trop en dire sur les rôles des acteurs. Le film est réalisé par Julius Onah et met en vedette Mackie et Ford, qui seront accompagnés de Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Shira Haas et Danny Ramirez.

On suggère fortement de regarder le film «Avengers: Endgame» ainsi que la série «The Falcon and the Winter Soldier» pour bien vous préparer au retour de Captain America. Heureusement, vous avez jusqu’à mai 2024!