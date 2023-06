​​Les plus beaux hôtels de luxe à Montréal

Partager







Montréal n’a rien à envier aux autres grandes villes du monde en ce qui a trait aux hébergements de luxe.

• À lire aussi: 11 hébergements de rêve pour de somptueuses vacances au Québec

Chambres somptueuses, quartiers branchés, restaurants primés et remarquables spas ne sont que quelques-uns des attraits auxquels les voyageurs à la recherche de séjours sophistiqués peuvent s’attendre dans la métropole.

Voici donc les 9 plus beaux hôtels de luxe à Montréal:

Tirant son nom du poète québécois Émile Nelligan, l’Hôtel Nelligan est un prestigieux hébergement du Vieux-Montréal. Fidèle à son quartier, l’hôtel respire l’art et l’histoire et se situe dans un bâtiment patrimonial datant des années 1850. Les amoureux de style européen moderne seront charmés par cet hôtel ayant récemment été primé Best of the Best 2023 par les Traveler’s Choice Awards .

106, Rue Saint-Paul O, Montréal

Vous avez certainement déjà aperçu cet édifice emblématique faisant face à la Basilique Notre-Dame dans un album photo des plus beaux lieux de la ville de Montréal. Son emplacement central offre un accès idéal aux touristes qui souhaitent explorer les différentes attractions de la ville et sa terrasse sur le toit promet des points de vue à couper le souffle.

55, Rue Saint-Jacques, Montréal

Lui aussi situé dans le Vieux-Montréal, l'Hôtel William Gray est un établissement hôtelier de luxe offrant un parfait mélange entre histoire et modernité. Grâce à ses chambres élégantes, ses installations de qualité et sa fabuleuse terrasse sur le toit, il est un choix populaire parmi les voyageurs qui souhaitent découvrir la beauté et le charme de la métropole.

421, R. Saint-Vincent, Montréal

Les hôtels de la chaîne Four Seasons sont réputés pour offrir des expériences haut de gamme à travers le monde et l’établissement de Montréal n’y fait pas exception. Élégant et moderne, l’hôtel attire les visiteurs à la recherche d’un séjour raffiné. Le restaurant Marcus et le Spa Guerlain en font aussi une destination de choix.

1440, Rue de la Montagne, Montréal

C’est au centre-ville de Montréal, à proximité des boutiques, restaurants et attractions culturelles de la rue Sainte-Catherine, qu’est niché l’hôtel Vogue. Modernes et sophistiquées, les chambres sont spacieuses et équipées d’installations haut de gamme. L’Hôtel Vogue abrite également le restaurant Méliès qui propose une cuisine raffinée.

1425, Rue de la Montagne, Montréal

Reconnu pour son service légendaire et son attention aux détails, le Ritz-Carlton de Montréal est considéré comme l’un des joyaux de cette chaîne d’hôtels. Ouvert au début des années 1900, il possède une riche histoire et conserve encore à ce jour une grande partie de son charme d’origine. Lors d’un séjour au Ritz-Carlton, un repas au restaurant Maison Boulud s’impose.

1228, Rue Sherbrooke O

Cet hôtel du centre-ville de Montréal profite d’une renommée mondiale puisqu’il a servi de lieu à John Lennon et Yoko Ono pour leur “Bed-In for Peace" en 1969. L’établissement possède toujours une suite commémorative que les voyageurs peuvent visiter, mais aussi de nombreuses suites meublées offrant un confort haut de gamme et une vue imprenable sur la ville.

900, Boulevard René-Lévesque O

Inspiré par les années 20, cet hôtel de style Art déco vient tout juste d’ouvrir ses portes dans le quartier des Spectacles de Montréal. Il s’agit d’un lieu de prédilection où séjourner durant l’été pour un accès immédiat à toutes les festivités. Le Honeyrose abrite également le Commodore, une brasserie française classique transportant les visiteurs directement dans les années folles.

355, Boul. de Maisonneuve Ouest

Pas de doute, l’hôtel Mount Stephen est synonyme de luxe et d’histoire. Installé dans un bâtiment datant de 1880 dans le Golden square Mile, il s’agit de l’ancienne résidence de la famille Stephen, l’une des plus influentes de l’époque. Le bâtiment classé monument historique est maintenant un lieu de prédilection pour les voyageurs en quête d’émerveillement.

1440 Rue Drummond, Montréal

Ces vidéos pourraient aussi vous intéresser!

s