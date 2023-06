«Ce rôle m’a complètement brisé»: Tom Holland prend une année sabbatique

Partager







Après avoir été un peu partout lors de l’année 2022-2023, l’acteur britannique Tom Holland prend une pause d’un an en raison de son dernier rôle qui l’a complètement «brisé».

On ne risque pas de revoir Tom Holland de sitôt. Celui qui incarne Spider-Man dans l’univers Marvel dit avoir besoin d’une pause après avoir passé une année difficile à cause de son dernier rôle dans la série The Crowded Room d’Apple TV.

En entrevue avec le média britannique ExtraTV, l’acteur de 27 ans dit que la préparation mentale et le tournage l’ont tout simplement «brisé».

«Ç'a été une année assez difficile. Nous explorions certaines émotions que je n'avais certainement jamais ressenties auparavant».

«La série m’a brisé. Il est arrivé un moment où je me disais que j’avais besoin de prendre une pause».

Celui qui est en couple avec l’actrice Zendaya dit avoir pris une semaine de congé au Mexique après avoir terminé le tournage de la mini-série.

Il veut maintenant poursuivre sur sa lancée et faire profil bas pour quelques temps afin de reprendre des forces, possiblement pour un éventuel retour dans le rôle de Peter Parker a.k.a Spider-Man.

Dans le thriller psychologique The Crowded Room, Holland incarne Danny Sullivan, un jeune homme à la santé mentale fragile, qui est arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un crime sordide et effrayant.

Son personnage est fortement inspiré de Billy Milligan, l’homme aux multiples personnalités qui faisait la une des journaux vers la fin des années 70.

The Crowded Room devrait être disponible sur Apple TV dès le 9 juin prochain.

On souhaite un bon repos à Tom!

