Iron Sheik, légende de la WWE, meurt à 81 ans

C’est un jour triste pour le monde de la lutte professionnelle.

Hossein Khosrow Ali Vaziri, mieux connu sous le nom d’Iron Sheik, est décédé à l’âge de 81 ans selon ses représentants.

Dans les années 80, Sheik était l’un des personnages les plus colorés et flamboyants de la lutte professionnelle, et ça, ce n’est pas peu dire.

Ayant une réputation de heel, l'ancien champion de la WWE a été l’un des plus grands rivaux d’Hulk Hogan au sommet de sa gloire. C’est d’ailleurs en défaisant Sheik qu’Hogan est devenu champion pour la première fois.

Il a aussi été champion par équipe avec Nikolai Volkoff en 1985.

N’ayant jamais eu sa langue dans sa poche, Iron Sheik avait fait parler de lui au Québec dans les dernières années en insultant François Legault sur Twitter.

Quelques heures avant sa mort, le lutteur a tweeté «F*** LES FEUX DE FORÊTS».

FUCK THE WILDFIRES — The Iron Sheik (@the_ironsheik) June 7, 2023

Il laisse dans le deuil sa femme Caryl et ses trois enfants.

