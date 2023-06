Un incroyable rabais pour dormir sous les étoiles à petit prix tout le mois de juin

Partager







Ceux qui rêvent d’une escapade en nature seront heureux d’apprendre que Dômes Charlevoix offre une promotion de 100$ de rabais sur tous les séjours lors du mois de juin.

• À lire aussi: 31 mini-chalets particulièrement cool à louer au Québec cet été

Réputé pour ses hébergements écoluxueux quatre saisons, Dôme Charlevoix propose aux visiteurs de dormir à la belle étoile, sans toutefois négliger leur confort.

En effet, les dômes jouissent non seulement d’une vue imprenable sur la nature, mais aussi de toutes les commodités d’un chalet traditionnel. Ceux-ci peuvent accueillir jusqu’à 4 voyageurs.

Ce lieu de villégiature se situe à flanc de montagne dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, à mi-chemin entre Baie-Saint-Paul et Le Massif de Charlevoix. On peut y apprécier le fleuve, les époustouflantes vues environnantes et toutes les activités de plein air de la région.

• À lire aussi: Voici où dormir sous un dôme à la belle étoile

Le coût des séjours débute habituellement à 345$ la nuit. C’est donc près du tiers du prix qui sera retranché de votre première soirée grâce à ce rabais éclair.

​Utilisez le code DOMES100 au moment de la transaction pour profiter de cette promotion. Celui-ci est applicable sur les séjours du 1er au 30 juin 2023 inclusivement.

54 Chem. Gabrielle Roy, Petite-Rivière-Saint-François

Réservez ici

Ces vidéos pourraient vous intéresser!

s