Un participant de Si on s’aimait encore lâche un gros rot et Émily Bégin n’en revient tout simplement pas

L’énigmatique Lee a éructé en pleine séance de yoga.

Dans l’épisode de lundi soir de Si on s’aimait encore, le couple formé par Janie et Lee recevait la visite d’une spécialiste du yin yoga pour aider chacun des deux membres à se détendre et à trouver un peu de paix intérieure.

Lee, qui semble en avoir davantage besoin que sa compagne si l’on fie à ses bouderies, grognements et hurlement des derniers épisodes, a rapidement fait le constat qu’il n’est pas super flexible.

Il a néanmoins participé à l’activité physique avec un enthousiasme supérieur à celui qu’il avait démontré lors du désormais célèbre cours de peinture, où sa mauvaise humeur avait gâché l’ambiance.



Faisant des gestes auxquels ses muscles n’étaient visiblement pas habitués, le passionné de jeux vidéo a ressenti toutes sortes de crampes et de tensions dans des endroits inusités du corps.

«Elle disait “Va un peu plus loin, un moment donné ça va lâcher”», a expliqué Lee à la thérapeute Louise Sigouin. «Bien...ça a lâché!»

Mais ce ne sont pas de ses muscles dont il était question. C’était des gaz contenus dans son estomac.

Lee a roté bruyamment à force de se tordre dans tous les sens.



Émily Bégin, qui commente les épisodes avec son conjoint Guillaume Lemay-Thivierge, a aussitôt réagi.



«Ben voyons donc! Y’a-tu roté ou pété?», a-t-elle lancé, interloquée.

GLT n’a pas pu lui répondre parce qu’il était beaucoup trop occupé à rire.

Ne manquez pas Si on s’aimait encore, du lundi au jeudi à 19h, à TVA ou en rattrapage sur TVA+.

