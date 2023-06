Comment regarder le Summer Game Fest jeudi

Partager







L’événement Summer Game Fest 2023, qui célèbre l’industrie des jeux vidéo, sera diffusé gratuitement ce jeudi et on s’attend à de beaux dévoilements.

Le festival a été lancé en 2020 par le célèbre journaliste gaming Geoff Keighley, qui est aussi le créateur des Game Awards. Et avec l’événement E3 qui est annulé une fois de plus, il semblerait bien que Keighley soit en train de reprendre le flambeau.

L’événement diffusera des séquences gameplay de Mortal Kombat 1, de la nouvelle saison Fortnite, d’Alan Wake 2 et Call of Duty selon Keighley. Évidemment, ce n’est pas tout, mais on n’en sait pas plus pour l’instant.

Time zones for today's #SummerGameFest livestream at https://t.co/gO9QVWFCdl



🇺🇸 12 Noon PT, 3p ET

🇲🇽 🇵🇪 2p CDT/PET

🇧🇷 4p BRT

🇬🇧 8p BST

🇩🇪 🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇸🇪9p CEST

🇿🇦 9p CAT

🏴󠁡󠁥󠁤󠁵󠁿🇦🇪 11p GST

🇮🇳 12:30a+1 IST

🇨🇳 3a+1 CST/PHT

🇯🇵 4a+1 JST

🇦🇺 5a AEST — Summer Game Fest (@summergamefest) June 8, 2023

Comment regarder le Summer Game Fest

L’événement qui lance le Festival sera diffusé sur le Web gratuitement à 15h (HE) sur les plateformes suivantes:

L’événement sera filmé en direct du YouTube Theater à Los Angeles.