De la corne sous les pieds? On vous explique les causes et les solutions pour s’en débarrasser

Le temps est bon, le ciel est bleu... et la saison des sandales est officiellement lancée. Mais peut-être hésitez-vous à en mettre, gêné de la couche de corne sous vos talons? Mais que sait-on vraiment de la corne? Comment se forme-t-elle? Une podiatre répond à nos questions.

C’est quoi, au juste, de la corne?

L’épaississement et le durcissement de la peau sous les pieds, ça s’appelle de la kératose ou de l’hyperkératose. Il s’agit d’une pathologie de la peau non contagieuse et asymptomatique provoquée par la pression et la friction.

«On parle de pathologie, parce que c’est un état anormal de la peau, mais c’est très fréquent dans la population, au même titre que la myopie au niveau de l’œil», explique Dre Andréanne Beaudoin, podiatre.

Il n’est généralement pas nécessaire pour une personne qui a de la corne sous les pieds de consulter un professionnel de la santé.

Quelles sont les principales causes?

Un soulier inadapté (trop rigide, trop petit, trop large, trop mou, etc.) est la principale cause de kératose. La démarche, la manière de porter sa chaussure et la forme du pied peuvent aussi contribuer à la formation d’une corne jaunâtre sous le pied.

Les gens qui transpirent beaucoup des pieds sont aussi plus susceptibles que les autres de souffrir d’hyperkératose. Les personnes obèses ou diabétiques sont également plus à risque.

Un sport ou un job peut également peser dans la balance. Une ballerine, une personne qui porte régulièrement des talons hauts ou un gardien de sécurité qui est toujours debout sont plus susceptibles d’avoir de la corne qu’une personne qui ne bouge pas beaucoup.

Les sandales sont-elles les pires ennemies de nos pieds?

«J’aimerais le dire, mais pas nécessairement, prévient la Dre Beaudoin. Tout dépend de l’activité.»

Si vous portez des sandales pour une courte durée, comme pour aller à la plage ou à la piscine, le risque de développer de la corne est modéré. Si vous en portez pour aller magasiner, ça peut toutefois contribuer à créer des zones cornées.

Est-ce que c’est héréditaire, la corne sous les pieds?

Les personnes qui sont prédisposées à développer de la corne sous leurs pieds pourraient en effet transmettre cette prédisposition à leurs progénitures.

Des conséquences si elle n’est pas traitée?

Une personne qui ressent de la douleur à cause de la corne sous ses pieds peut avoir tendance à adapter sa démarche, ce qui pourrait engendrer des douleurs aux genoux, aux hanches ou au dos.

Les personnes diabétiques souffrant d’hyperkératose devraient toujours consulter, pour éviter des complications pouvant aller jusqu’à l’amputation.

Comment prévient-on la corne de pied?

Si vous souhaitez vous débarrasser de la corne sous vos pieds pour des raisons esthétiques, vous pouvez opter pour une pierre ponce ou de la crème en vente libre à la pharmacie contenant de l’urée, qui viendra ralentir la formation de la corne

Il est aussi possible de se faire retirer la corne avec un scalpel chez un podiatre, mentionne la podiatre.

